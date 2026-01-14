Pravda Správy Domáce Žilinka napadol trestnú novelu, v obmedzení kajúcnikov vidí porušenie základných práv

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes na Ústavnom súde SR podal návrh na začatie konania o súlade novely Trestného poriadku, ktorá obmedzuje využívanie inštitútu spolupracujúcej osoby s Ústavou SR, a tiež s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

14.01.2026 10:32
debata (25)

Ako napísal na sociálnej sieti, zároveň žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu.

Národná rada ešte 11. decembra 2025 schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela, ktorá mení aj Trestný poriadok, obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Podľa novelizácie by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu. Podľa kritikov novely sa tým znemožní vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, napríklad zločineckých skupín.

Viac na túto tému: #Ústavný súd SR #Maroš Žilinka #novela Trestného zákona
