Slovensko nemá záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie, ubezpečil Pellegrini najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe

Prezident SR Peter Pellegrini prijal v stredu v Prezidentskom paláci najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexusa Grynkewicha. Na Slovensko prišiel na svoju nástupnú návštevu, v rámci ktorej sa oboznamuje so špecifikami obrany SR a aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Foto: TASR, Pavel Neubauer
Prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) prijal vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexusa G. Grynkewicha (vpravo) v Prezidentskom paláci 14. januára 2026 v Bratislave.
Pellegrini s Grynkewichom diskutovali o súčasnej geopolitickej situácii vo svete, úlohe Severoatlantickej aliancie (NATO) či posilňovaní jej východného krídla. Prezident na stretnutí zdôraznil, že Slovensko je a bude zodpovedným členským štátom NATO a nemá nijaký záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie.
Slovensko si je podľa Pellegriniho vedomé plnenia záväzkov na spoločných spôsobilostiach NATO, pričom momentálne vynakladá na obranu dve percentá HDP. Zároveň zdôraznil, že Európa musí v rámci NATO na seba prevziať zodpovednejšiu a vážnejšiu úlohu pri posilňovaní svojej obranyschopnosti a Slovensko tento fakt vníma. Najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe tiež informoval o pokračujúcej modernizácii Ozbrojených síl SR.
