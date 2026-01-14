Pravda Správy Domáce Vláda rozdeľovala v Petržalke peniaze, chránili ich ostreľovači i drony. Na opravu Szitnyayovského domu dá štát milióny

Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v bratislavskej Petržalke vyčlenila vyše 3,5 milióna eur, z ktorých je približne 1,5 milióna určených na projekty samospráv i potreby organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území Bratislavy a okresu Senec. Súčasťou balíka sú tiež vyše dva milióny eur na dokončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky - objektu Szitnyayovský dom v Banskej Štiavnici.

Z 1,5 milióna eur pre hlavné mesto a okres Senec je pol milióna eur alokovaných pre konkrétne projekty samospráv a organizácií v okrese Senec či v mestských častiach Bratislavy.

Zvyšok je určený na väčšie projekty v regióne, ako je napríklad 100-tisíc eur na podporu projektu Ministerstva vnútra SR zameraného na ochranu žien, detí a obyvateľov „Na ktorej zástavke sa cítiš bezpečne so zavedením kamerového systému“. Sumu 70-tisíc eur schválila vláda na rekonštrukciu objektu a prevádzkové náklady objektu Hokejovej akadémie Zdena Cígera.

Viaceré alokácie vo výške 50-tisíc eur prispejú napríklad k obnove povrchu koruny petržalskej hrádze Dunaja i obnove lávok ponad Chorvátske rameno v bratislavskej Petržalke. Rovnaká alokácia je vyčlenená aj na obnovu detského ihriska na Nezábudkovej ulici či rozšírenie základnej školy na Kulíškovej ulici v bratislavskom Ružinove.

Milióny na dokončenie rekonštrukcie

Kabinet schválil 50-tisíc eur aj na rekonštrukciu izieb a sociálnych zariadení na Klinike detskej oftalmológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), Bratislavský samosprávny kraj (BSK) môže použiť 50-tisíc eur na realizáciu záhrady v Synagóge Senec, rovnakú sumu i na rekonštrukciu povrchu športového areálu ihriska Slávia v hlavnom meste.

Príspevok vo výške 40-tisíc eur schválila vláda na reštaurátorské práce a opravy pamätníka na Slavíne, rovnakú sumu tiež dostane mestská časť Bratislava-Devín na revitalizáciu pamätníka Brána slobody.

Sumu 2 075 000 eur vyčlenila vláda pre mesto Banská Štiavnica na dokončenie rekonštrukcie NKP, objektu a sídla základnej umeleckej školy – Szitnyayovský dom.

Ministri dostali úlohy

Súčasťou uznesenia sú aj konkrétne úlohy pre jednotlivé ministerstvá a šéfov rezortov, ktoré majú prispieť k rozvojom hlavného mesta i okresu Senec.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má napríklad do konca roka zabezpečiť analýzu aktuálnych aplikačných problémov i návrh riešenia pre zrýchlenie a zefektívnenie procesov pri odstraňovaní starých vrakov vozidiel na verejných komunikáciách a priestranstvách.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) má do konca júla zabezpečiť sprejazdnenie rozšíreného úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina. Zabezpečiť má tiež viacero projektových príprav týkajúcich sa mostov v obciach Kaplná, Blatné i meste Senec.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) má okrem iného v spolupráci s BSK „zabezpečiť efektívne využitie infraštruktúry areálu Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice, a to tak, aby jej ambulantná časť ostala využívaná doterajším spôsobom a jej lôžková časť slúžila predovšetkým pre polymorbídnych a/alebo imobilných pacientov s chronickými chorobami“.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) dostal viacero úloh, týkajúcich sa posúdenia možnosti financovania obnovy a realizácie športových centier vrátane Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke, rekonštrukcie zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Ružinove i realizácie projektu Národného centra športu SPOJE – výstavby komplexného národného centra športu na pozemkoch mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra.

