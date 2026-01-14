Kaliňák odmieta armádu EÚ: Európa má NATO, nie experimenty

Kaliňák to uviedol na tlačovej konferencii počas výjazdového rokovania vlády v bratislavskej Petržalke v reakcii na vyjadrenia komisára Európskej únie pre obranu Andriusa Kubiliusa o zvážení vytvorenia európskej armády. Šéf rezortu obrany sa zároveň stretol s najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe Alexusom Grynkewichom.
„NATO sa stará o bezpečnosť svojich členov. Bodka. A čo by chcela Európa vybudovať? Akože koľko peňazí do toho chcú dať, aby sa robili paralelné štruktúry? Aká bezpečnostná rada? Tak buď ju máme, Severoatlantickú alianciu, alebo nemáme, bez ohľadu na to, či sú dnes jej súčasťou Spojené štáty, alebo je riziko, že by niekedy vystúpili,“ uviedol Kaliňák.Čítajte viac Bude mať Európa vlastnú 100-tisícovú armádu? Nie sme USA, pochybuje expert
Ako doplnil, stretol sa aj s najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe Grynkewichom. Na spoločnom rokovaní hovorili o protivzdušnej obrane či práve duálnej obrane NATO – EÚ. „Zhodli sme sa, že to považujeme za veľmi nebezpečné a hlavne extrémne nákladné,“ doplnil Kaliňák.
Litovský eurokomisár v nedeľu (11. 1.) na bezpečnostnej konferencii vo Švédsku vyjadril názor, že Európska únia by mala zvážiť vytvorenie stálej európskej armády so 100-tisíc vojakmi a prehodnotiť politické procesy riadiace obranu. Kubilius sa vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine a presun pozornosti USA preč od Európy, ako aj hrozby namierené proti Grónsku vyslovil v prospech prístupu „veľkého tresku“ k prehodnoteniu spoločnej obrany Európy.