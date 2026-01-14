Pravda Správy Domáce Premiér opäť diskutoval so študentami. Pochvaľoval si otázky

Premiér Robert Fico (Smer) sa v stredu ráno zúčastnil na diskusii so študentami v Bratislave.

14.01.2026 14:30
Hovorili najmä o zahraničnopolitických témach. Prednáška sa podľa Fica niesla v duchu otvorenosti, rešpektu a vecnej výmeny názorov. Zúčastnili sa na nej aj viacerí ministri. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.

„Študenti kládli podnetné, miestami veľmi presné otázky a debata ukázala, že mladá generácia sa zaujíma o dianie doma aj vo svete. Aj keď sme sa v názoroch nie vždy zhodli, diskusia prebiehala korektne a v atmosfére tolerancie,“ priblížil predseda vlády.

Fico verí, že práve takýto dialóg je dôležitý – počúvať, vysvetľovať a viesť konštruktívnu debatu bez predsudkov. „Ďakujem študentom za ich čas, záujem a energiu. Slovensko potrebuje mladých ľudí, ktorí sa pýtajú a chcú rozumieť svetu okolo seba,“ dodal.

