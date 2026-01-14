SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie, navrhuje zmeny pravidiel

„Trestné oznámenie podávame preto, lebo sa domnievame, že došlo k mareniu úradného rozhodnutia a netransparentný tender bol jedným z najväčších škandálov tejto vlády (…). Dôvodov, pre ktoré toto trestné oznámenie dávam, je naozaj veľa a jedným z nich je aj tvrdenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), že dopredu vedel, že tender bol ušitý pre jedného víťaza,“ uviedol Szalay.
Podľa neho tender paralyzuje rozvoj záchrannej zdravotnej služby, keďže poskytovatelia podľa jeho slov nevedia, aké budú ďalšie podmienky fungovania. Zároveň upozornil, že štátu môžu hroziť súdne spory zo strany uchádzačov, ktorí sa do tendra zapojili.
V prípade nového tendra považuje za nevyhnutné zmeniť legislatívu tak, aby boli uplatňované objektívne kritériá kvality a ceny. „Záchranky, ktoré nemajú históriu, by mohli dostávať len podmienečnú licenciu, až kým nezískajú svoju reputáciu a indikátory kvality. Tie záchranky, ktoré históriu majú, by mali byť hodnotené na základe indikátorov kvality,“ navrhol.
Domnieva sa, že tender na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby by mal zohľadňovať aj cenu. „Samozrejme, nie v stopercentnej výške, ale aspoň v čiastočnej miere. Ak poskytovateľ ponúkne zľavu na úhrade za záchrannú zdravotnú službu, mal by byť v súťaži zvýhodnený, aby viedla nielen k vyššej kvalite, ale aj k vyššej efektivite, teda k úspore verejných zdrojov,“ dodal s tým, že návrh riešení dáva SaS ministerstvu zdravotníctva k dispozícii a je pripravená o ňom diskutovať.
Na potrebu nastavenia transparentných pravidiel do budúcna upozornilo aj opozičné Progresívne Slovensko. „Nemôže sa už stať to, čo sa dialo v lete, že nebudeme vidieť zápisnice, nebudeme vedieť, kto je v komisii, kto sa zúčastnil tých tendrov. Toto chceme, aby bolo priamo napísané v zákone, aby to bolo priamo v podmienkach,“ dodal poslanec NR SR Oskar Dvořák (PS). Zároveň rovnako kritizoval, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) doteraz nepredstavil jasný ďalší postup ani neviedol diskusiu s opozíciou.Čítajte viac Žilinka ide do boja so Šaškom: na súd podal 32 žalôb pre tender na záchranky. Opozícia žiada hlavu ministra
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi a podal protesty prokurátora. Rezort im nevyhovel, preto Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb. Ministerstvo trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde.