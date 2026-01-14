Mimovládky odmietajú zmeny pri trestoch za extrémizmus a utajovanie majetkov politikov. Spustili petíciu

„Slovensko sa ocitlo na križovatke, kde vládna moc podniká frontálny útok na základy slobody. Navrhované zmeny vnímame ako cielenú snahu o likvidáciu transparentnosti a rezignáciu štátu na ochranu občanov pred nenávisťou,“ skonštatovali.
Novelu Trestného zákona označili organizácie za priame ohrozenie bezpečnosti. Kritizovali návrh na vypustenie trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu aj na zníženie trestov za niektoré extrémistické činy. „Úlohou štátu má byť ochrana slušných občanov, nie ľudí, páchajúcich zlo. Štát, ktorý rezignuje na postihovanie šírenia neonacistických či nenávistných materiálov práve túto základnú úlohu stratí. Sloboda prejavu nie je nekonečná. Končí tam, kde dochádza k sympatizovaniu s nenávisťou vedúcou k násiliu,“ skonštatoval Marek Mach z Mladí proti fašizmu.
Mimovládne organizácie svoj nesúhlas vyjadrili aj s novelou zákona o katastri. Upozornili na to, že úprava má zakázať používať údaje z katastra na vyhodnocovanie majetkových pomerov a ekonomického správania osôb. „Transparentnosť nie je šikanovaním politikov, ale základným nástrojom v boji proti korupcii. Tento krok zásadným spôsobom obmedzuje investigatívnu žurnalistiku a prácu protikorupčných organizácií. Slovensko sa vracia do éry netransparentnosti, kde pôvod majetku mocných zostáva štátnym tajomstvom a pravda o nich sa stáva nežiaducou,“ dodala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Organizácie preto vyzvali poslancov NR SR, aby návrhy neschválili. Spustili k tomu aj hromadnú podpisovú akciu.Čítajte viac Hlas nepodporí návrh SNS, odmieta znižovanie trestov za extrémizmus
Zmenu zákona o katastri schválila 17. decembra vláda. Parlament by ju mal riešiť na najbližšej schôdzi. Úprava má priniesť viaceré zmeny. Navrhuje sa v nej v súvislosti s prístupom k údajom katastra zaviesť povinná bezplatná autentifikácia. „Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov, ako aj za účelom zabránenia zneužívania týchto údajov katastra,“ uvádza sa v návrhu. Údaje z autentifikácie by podľa návrhu mohli byť použité aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní. Úprava tiež ustanovuje novú skutkovú podstatu priestupku aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností.
Zväz protifašistických bojovníkov odmieta zľahčovanie extrémizmu
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vníma diskusiu o návrhu z dielne koaličnej SNS k trestom za extrémizmus ako mimoriadne citlivú tému. Mieni, že zmeny v tejto oblasti by mali vznikať v rámci širšej diskusie. Upozorňuje na to, že žiadne legislatívne zmeny nesmú vytvárať priestor na relativizáciu historických faktov a zľahčovanie alebo ospravedlňovanie zločinov nacizmu a fašizmu. TASR o tom informovali z mediálno-komunikačného oddelenia zväzu.
„Trestné právo považujeme za dôležitý nástroj ochrany spoločnosti. Je nevyhnutné, aby právna úprava umožňovala účinný postih násilných a nenávistných prejavov extrémizmu, ako aj schvaľovania, ospravedlňovania a propagácie nacistickej a fašistickej ideológie, a zároveň zachovávala jasný spoločenský signál nulovej tolerancie voči týmto ideológiám, v súlade s rezolúciami OSN proti glorifikácii nacizmu. Zdôrazňujeme, že žiadne legislatívne zmeny nesmú vytvárať priestor na relativizáciu historických faktov, zľahčovanie alebo ospravedlňovanie zločinov nacizmu a fašizmu. Oslabovanie jasných hodnotových hraníc v tejto oblasti nepovažujeme za správnu cestu,“ vyhlásil SZPB.
Otázky historickej pamäti a odkazu protifašistického boja podľa neho presahujú rámec bežného politického sporu. Zväz preto apeloval, aby prípadné zmeny v tejto téme vznikali v rámci širšej odbornej a spoločenskej diskusie. „Do ktorej budú zapojené pamäťové a historické inštitúcie, vrátane SZPB,“ doplnil. Zároveň zdôraznil, že treba posilniť preventívne opatrenia, systematickú prácu s mládežou, podporu vzdelávania, historickej pamäti a občianskej výchovy. „Len komplexný prístup, ktorý spája právne, výchovné a spoločenské nástroje, môže dlhodobo účinne čeliť prejavom extrémizmu a snahám o relativizáciu dejín,“ dodal.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.