Kto chce riadiť Bratislavu? Do hry vstúpili lekárka aj zakladateľ taxislužby. Vallo sa neponáhľa

Súčasnému primátorovi Matúšovi Vallovi pribudla nová súperka. Začiatkom týždňa ohlásila kandidatúru starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Je vyštudovanou lekárkou a mestskú časť riadi nepretržite 12 rokov. „Týmto vyhlásením chcem ukončiť všetky špekulácie a rôzne dohady o tom, či budem, alebo nebudem kandidovať na post primátorky Bratislavy. Nechcem byť ďalšou kandidátkou. Chcem byť hlavnou vyzývateľkou pána Valla,“ oznámila.
Tvrdí, že hlavné mesto nefunguje tak, ako by všetci potrebovali. „Naše mesto nemá zdravý a proporcionálny rozvoj. Nefunguje," pokračovala s tým, že metropola Slovenska má obrovské dopravné problémy, ktoré sa budú do budúcna zhoršovať. Bežným obyvateľom mesto podľa nej nevie ponúknuť perspektívu zvyšovania kvality života. Čahojová vytiahla aj kartu nájomného bývania. „Čo je úplne najhoršie, Bratislava sa ekonomicky prepadá," vyhlásila.
Vedenie mesta podľa nej ľahkovážne nakladá s prostriedkami daňovníkov a nešetrí. „Mesto bude musieť ukrajovať zo svojich výdavkov, aby prežilo,“ podotkla. Je podľa nej nemysliteľné, aby budúcu podobu dopravnej infraštruktúry diktovali mestu developeri. Čahojová sa pochválila, že ako starostka previedla mestskú časť rôznymi krízami, vrátane covidovej, ukrajinskej a inflačnej. Hovorí, že sa necíti byť političkou, nemá rada politikárčenie a od seba aj iných vyžaduje poctivú verejnú službu a považuje sa za tímového hráča.
Vallova mestská strana Team Bratislava Čahojovú v reakcii opísala ako starostku s konfliktnou komunikáciou, ktorá sa v poslednej dobe venovala najmä šíreniu hoaxov a osobných útokov. V Karlovej Vsi podľa strany zostáva po kandidátke zoznam manažérskych zlyhaní vrátane hospodárenia pri rekonštrukciách dvoch škôl.
Stavil na taxislužbu
S polročným náskokom oznámil kandidatúru zakladateľ taxislužby Hopin a súčasný bratislavský a krajský poslanec Martin Winkler (Dunaj). S Čahojovou ho spája, že rovnako patrí k hlasným kritikom súčasného vedenia mesta. O post sa ide podľa jeho slov uchádzať preto, že Vallov tím za posledné dve volebné obdobia ukázal, že nemá manažérske skúsenosti a „Bratislavu premieňa na laboratórium vlastných experimentov“.
V mnohých témach sa Winkler a Čahojová prekrývajú. Prvý oficiálny kandidát chce mestu priniesť finančnú zodpovednosť, transparentnosť, plynulejšiu dopravu a lepšie služby. „Prichádzam s jasnou a zrozumiteľnou alternatívou. Založenou na skúsenostiach, zdravom rozume a citlivých riešeniach, ktoré sú vhodné pre všetkých Bratislavčanov a nielen pre jednu protežovanú skupinu,“ povedal na tlačovej konferencii Winkler.
Bratislave podľa Winklera chýba plán B a C pre lepšie hospodárenie. Valla kritizuje za dvojnásobné dane, nárast zamestnancov magistrátu, rekordné zadlžovanie i údajnú hroziacu nútenú správu. Dvojnásobnému primátorovi vyčíta dvojročné meškanie a predraženie petržalskej električky, klientelizmus, aroganciu moci či neplnenie termínov.
Podstatnú časť vlastnej vizitky na svojej webovej stránke venuje práve taxislužbe, kde vyzdvihuje jej bezpečnosť, plynulú slovenčinu a nulovú toleranciu voči obťažovaniu. Na magistráte chce znížiť počet administratívnych pracovníkov o 30 percent a za ušetrené peniaze prijať viac policajtov a zamestnancov na údržbu mesta. Mestské byty plánuje dať pedagógom a do škôl zabezpečiť výživových poradcov. Vajanského nábrežie by upravil tak, aby „segregovaná" cyklotrasa neobmedzovala plynulosť premávky.
Začínal u Valla
Päť mesiacov po ohlásení kandidatúry Winkler odovzdal so svojím tímom viac ako 15-tisíc podpisov na vznik mestskej politickej strany Dunaj. Paradoxne, v posledných komunálnych voľbách kandidoval práve za stranu Matúša Valla Team Bratislava a získal 5774 preferenčných hlasov. V júnovom prieskume AKO pre agentúru SITA Vallo získal 33,8 percenta, Winkler 15,7 percenta.
Hoci sa Vallo ešte nepostavil na tlačovku a oficiálne neoznámil, že bude znova kandidovať, v rozhovore pre Pravdu to pred časom potvrdil. „Cítim energiu a milujem naše mesto, aj túto prácu, aj keď je ťažká. Chcel by som kandidovať tretíkrát. Rozhodne dokončím veci, ktoré som začal, to je jasné. Chcel by som však hlavne hovoriť o nových víziách pre Bratislavu, ale na to si ešte nechám zopár mesiacov,“ povedal.
Po stredajšom výjazdovom rokovaní v Petržalke povedal, že oficiálne oznámi opätovnú kandidatúru v nasledujúcich mesiacoch.
Politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV hovorí, že po dvoch funkčných obdobiach sa už žiadny primátor nemôže spoliehať iba na politický marketing. „Po roku 2022 mal v meste takmer výlučnú dominanciu, disponoval pohodlnou väčšinou, takže sa len ťažko môže zbaviť zodpovednosti za svoje prípadné neúspechy,“ uviedol pre Pravdu.
„Myslím si, že Vallo bude mať veľmi ťažkú úlohu prísť s takými ideami a projektmi, pri ktorých mu nebudú vytýkať, že ich nerealizoval doposiaľ. Po ôsmich rokoch protikandidáti už môžu vytýkať Vallovi celý rad nedostatkov (čo by však koniec-koncov mohli vytýkať ktorémukoľvek politikovi, ktorý je vo funkcii tak dlho). Takže tie témy môžu byť komplexné a pokojne sa motívom rozhodovania voličov môže stať ani nie tak kvalita Vallových protikandidátov, ako potreba zmeny,“ domnieva sa politológ SAV.
Rážova kandidatúra
Popri Vallovi, Čahojovej a Winklerovi sa začalo spomínať aj ďalšie meno – minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer). V porovnaní s Čahojovou a Winklerom má so súčasným vedením mesta pomerne dobré vzťahy. Keď predstavitelia Smeru kritizovali primátora za cyklotrasu na Vajanského nábreží a využili takzvaný Lex Vajanského, teda zákon, ktorý umožňuje štátu rozhodovať o cestách v mestách, Ráž napokon „prikázal“ Vallovi len vymeniť obrubníky a nie odstrániť celý cyklochodník. Navyše, mesto a ministerstvo pracujú na viacerých spoločných projektoch.
Či Ráž bude kandidovať, alebo nie, zatiaľ nepovedal, no špekuluje sa o tom. Vo funkcii si ho vie predstaviť aj premiér Robert Fico (Smer), ktorý rád zdôrazňuje, že Ráž rozostaval Slovensko. Ešte v decembri sa v relácii Sobotné dialógy vyjadril, že by mu to odporúčal.
„Budem familiárny. Jožo Ráž má obrovskú výhodu. Tá spočíva v tom, že sa nikdy špeciálne politicky neangažoval, ale pôsobil profesionálne a odborne. Páči sa mi jeho bezprostrednosť a priamosť – jednoducho povie: na toto máme, toto môžeme a toto nemôžeme,“ povedal o Rážovi Fico.
Zaujímavé je, že premiér po boku Ráža v stredu oznámil „totálnu“ rekonštrukciu budovy hlavnej železničnej stanice v Bratislave, ktorá je dlhodobo v nepriaznivom stave. „Minister dopravy si to zobral ako absolútnu prioritu, budova prejde totálnou rekonštrukciou,“ uviedol šéf Smeru.
V parlamente však už dlhšie stojí návrh na odvolanie ministra dopravy, ktorý by národná rada mala prerokovať ešte tento mesiac. Opozícia chce Ráža odvolať pre posledné opakované vlakové nešťastia. I keď ponúkol premiérovi svoju funkciu, Fico ju odmietol.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) v stredu po rokovaní vlády povedal, že je predčasné hovoriť o Rážovej kandidatúre. „Bratislava určite potrebuje dobrého nového primátora, ale či to bude Jozef Ráž. Myslím, že má veľa práce a je tu teraz súboj nových kandidátov,“ povedal. „Ale určite by Bratislava potrebovala trochu vylepšiť,“ doplnil Kaliňák.
Môžu sa prekrývať voliči
Výhodou Winklera a Čahojovej je, že ešte v primátorskej funkcii neboli. „Obaja kandidáti zatiaľ prezentovali skôr výhrady voči terajšiemu vedeniu mesta, niektoré slogany, nie však komplexnejšiu predstavu budúcnosti Bratislavy,“ uviedol politológ Marušiak.
Čahojová je podľa politológa podstatne známejšia, hoci kandidatúru ohlásila neskôr ako Winkler. Predsa len, už trikrát za sebou vyhrala voľby v Karlovej Vsi. Marušiak si všíma, že hoci Winkler nie je v bratislavskej politike nováčikom, doposiaľ vystupoval ako poslanec a vzhľadom na silnú personifikáciu komunálnej politiky sa nedostával do popredia.
„Winklerovou výhodou môže byť pôsobenie v štruktúrach doterajšej koalície na úrovni mesta a kraja, t. j. znalosť jej vnútorného fungovania a teda – silných aj slabých stránok svojho protivníka. Zatiaľ však pôsobí málo výrazne, okrem Svena Šovčíka – kandidáta na starostu Starého Mesta – okruh jeho podporovateľov nie je natoľko výrazný ako v prípade Čahojovej. Winkler pôsobí ako technokratický politik, dôraz kladie na ekonomickú efektivitu,“ zhodnotil odborník.
Široké názorové spektrum
Čahojová si už teraz okolo seba buduje tím ľudí rôzneho politického presvedčenia – od liberálnych až po konzervatívnych. Pod jej kandidatúru sa podpísal napríklad aj kolega z Petržalky, starosta Ján Hrčka, či bývalá starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.
Výhodou Čahojovej je podľa Marušiaka podpora, ktorú jej vyjadrili verejne známe osobnosti. Na druhej strane si myslí, že segmenty ich voličov sa môžu prekrývať a môže sa stať, že v kampani sa nebudú správať ako vyzývatelia Matúša Valla, ale budú súperiť najmä medzi sebou.
Politológ sa domnieva, že sa Čahojovej podarilo osloviť veľmi široké názorové spektrum – od konzervatívcov, cez národniarov, predstaviteľa veľkej mestskej časti, až po protifašistických bojovníkov, ktorí sa pohybujú skôr v okruhu postkomunistickej ľavice ako je Martin Krno. Okrem nich ju podporuje poslanec SNS Karol Farkašovský, ale aj novinárka Ľuba Lesná, ktorá patrila medzi najväčších kritikov Vladimíra Mečiara a aj samotnej SNS.
„Čahojová teda získava podporu naprieč ideologickým spektrom, hoci je oprávnene, aj vzhľadom na svoju politickú minulosť, spájaná s konzervatívnejšou časťou politického spektra. Jej podporovatelia sa značne líšia medzi sebou nielen ideologicky, ale aj v názoroch na aktuálne politické otázky, napríklad vojnu v Ukrajine,“ poukázal Marušiak.
Čahojová ani Winkler sa zatiaľ nehlásia k žiadnej parlamentnej strane a podľa politológa sa ani otvorene neprofilujú ako ideologickí politici. „Na druhej strane, Vallo do veľkej miery v Bratislave, ale azda ešte viac mimo nej, je spájaný predovšetkým s Progresívnym Slovenskom, hoci vedie svoju vlastnú stranu Team Bratislava. Jeho úspechy aj neúspechy teda budú spájané aj s PS,“ podotkol.
„Referendum“ o Vallovi?
Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík sa domnieva, že vo výhode je zatiaľ aktuálny primátor. „Nie kvôli tomu, že by bol lepší a schopnejší ako ďalší kandidáti, ale zato, že je poznateľnejší a môže predstaviť aj konkrétne výsledky svojej činnosti. Navyše, niektorí ľudia neradi skúšajú niečo nové, preto sa rozhodnú pre to staré, hoci to staré nemusí fungovať tak, ako to nové. Všade vo svete platí, že aktuálny držiteľ verejnej funkcie je vo výhode pred ostatnými práve z týchto dôvodov,“ uviedol Štefančík pre Pravdu.
Súčasný primátor vyhral komunálne voľby po prvýkrát v roku 2018 a mandát sa mu podarilo obhájiť aj o štyri roky neskôr. Rovnako ako Čahojová previedol mesto covidovou, ukrajinskou aj inflačnou krízou. Pod jeho rukou nabralo viac vkusu, navýšili sa kapacity mestskej polície a obyvatelia cítia pozitívne zmeny aj v MHD. Často mu však oponenti vyčítajú nielen cyklopruhy, ale aj parkovaciu politiku a prílišné sústredenie sa na úpravu verejných priestorov.
Marušiak sa domnieva, že pre každého aktuálneho primátora či starostu je opätovná kandidatúra testom osobnej popularity a hlasovaním o politikách, ktoré počas funkcie realizoval.
„Po roku 1990 boli opakovane zvolení len dvaja primátori – Peter Kresánek a Andrej Ďurkovský, aj to v čase silnej polarizácie na celoštátnej úrovni. Hoci v súčasnosti je na celoštátnej úrovni takisto veľmi silná polarizácia, aj opozícia voči Smeru je však podstatne diferencovanejšia než bol napríklad tábor mečiarových odporcov,“ poznamenal Marušiak.