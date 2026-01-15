Policajt mal v škole pod Tatrami fackovať deti. Podľa inšpekcie k trestnému činu nedošlo

„Po starostlivom objasnení všetkých skutočností dôležitých pre rozhodnutie vyšetrovateľ ÚIS 19. decembra 2025 rozhodol, že nejde o trestný čin a vec odstúpil na disciplinárne konanie. O treste policajtov rozhodne ich nadriadený,“ uviedla hovorkyňa.
Podotkla, že vzhľadom na citlivosť prípadu začalo rozsiahle vyšetrovanie pod aktívnym dozorom prokurátora. Ako priblížila, vyšetrovateľ vykonal deväť výsluchov svedkov poškodených (zákonných zástupcov maloletých), 13 výsluchov maloletých osôb, šesť výsluchov svedkov a dva výsluchy podozrivých. „Do konania bola pribratá znalkyňa z odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí, a taktiež boli zabezpečené potrebné listinné dôkazy a vykonané potrebné analýzy,“ doplnila Dobiášová.
Policajná hliadka bola na Základnú školu v Stráňach pod Tatrami privolaná vedením 13. februára minulého roka pre nevhodné správanie žiakov, aby im preventívne dohovorili. Deti tvrdili, že im policajti mali dať facky. Vyšetrovateľ následne začal 3. marca trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa.