Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom do Malaciek napadol dve osoby

„Zo strany neznámeho páchateľa malo dôjsť k fyzickému útoku spáchaného na dvoch osobách, ktorým boli spôsobené zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedla hovorkyňa. Polícia tak podľa Šimkovej objasňuje prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania spáchaného formou spolupáchateľstva.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti muža, jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne, prípadne formou správy na sociálnej sieti.