Pravda Správy Domáce Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom do Malaciek napadol dve osoby

Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom do Malaciek napadol dve osoby

Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom z Bratislavy do Malaciek napadol dve osoby. V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť, zverejnila fotografiu muža. Ku skutku došlo 12. decembra minulého roka poobede. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

15.01.2026 13:29
debata

„Zo strany neznámeho páchateľa malo dôjsť k fyzickému útoku spáchaného na dvoch osobách, ktorým boli spôsobené zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedla hovorkyňa. Polícia tak podľa Šimkovej objasňuje prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania spáchaného formou spolupáchateľstva.

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti muža, jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne, prípadne formou správy na sociálnej sieti.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"