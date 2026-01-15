Obžalovaný z vraždy Ernesta Valka ukazuje na spolupáchateľa, spomínal aj SIS

Za ozbrojenú lúpež v dome Valka mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Prokurátor, ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody zdôrazňovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť. Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková vtedy argumentovala proti dohode, s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta. Konkrétne Radič a Klinka údajne po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať. Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali. Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený neskôr obžalovaný Radič zahodil.
Samotný Radič však vo svojej výpovedi povedal, že na lúpež ho naviedol Klinka. Ten podľa neho najskôr navrhoval lúpež v dome „nejakého bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska“, čo však on odmietol. Potom Klinka podľa neho navrhol lúpež v dome manželov Nemešových. „Pán Nemeš je zlatník a osobný kamarát Klinku,“ povedal Radič v utorok s tým, že aj toto odmietol a Klinka neskôr lúpež vykonal s iným komplicom, rovnakým modus operandi ako neskôr u Valka. Následne Kilnka navrhol podľa Radiča lúpež v dome Ernesta Valka, ktorý sa podľa neho angažoval v stámiliónových kauzách. Radič podľa vlastných slov na to pristúpil, aj keď sa mu nechcelo. Myslel si vtedy totiž, že má rakovinu a chcel zabezpečiť rodinu.
Vo svojej výpovedi následne Radič vyhlásil, že záujem zabiť Valka by mohla mať Slovenská informačná služba. „Nevylučujem, že ma Klinka zneužil,“ povedal s tým, že zámer zabiť Valka mala SIS naplánovaný na rovnaký dobu, kedy Klinka naplánoval lúpež. On bol pritom podľa Radiča ten, kto advokáta zastrelil po tom, čo vnikli do jeho domu, aj keď boli dohodnutí, že ho zviažu a budú zisťovať, kde má odložené peniaze. „Neskôr povedal, že sa zľakol, že na neho vybehol (Valko, pozn. SITA) ako z akčného filmu,“ povedal Radič. Klinka sa podľa neho po skutku ešte vrátil do domu právnika. Tam prehľadával Valkov kufrík. „A ako odchádzal, chytil poškodeného za nohy a odtiahol ho do chodby, aby ho nebolo vidieť z ulice,“ vyhlásil Radič. Podľa vlastných slov si pôvodne myslel, že Klinka v dome právnika hľadal peniaze, teraz si však myslí, že išlo o niečo iné.
Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku.