Rezort diplomacie odporúča Slovákom v Iráne opustiť krajinu

V Iráne sú od konca decembra 2025 protesty požadujúce ekonomické a politické reformy. Konajú sa podľa MZVEZ vo veľkých aj menších mestách a na vidieku, v centrách, na trhoch a miestach stretávania sa. „Protesty sú častokrát násilné, je pri nich zaznamenávaná rozsiahla prítomnosť polície a bezpečnostných zložiek. V posledných dňoch sa zvýšil počet stretov a sú mŕtvi a ranení ako medzi protestujúcimi, tak aj príslušníkmi bezpečnostných zložiek,“ priblížilo. Rezort pripomína Slovákom, aby brali do úvahy, že bezpečnostné sily v Iráne môžu mať nízky prah pre použitie násilia, iránska justícia nie je nezávislá a súdne procesy nie sú transparentné.Čítajte viac Demonštranti v Iráne chcú za vodcu Pahlavího. Zabudli už na krutosti jeho otca?
V rámci prípadného pobytu v Iráne ministerstvo odporúča občanom Slovenska sledovať správy, aktuálne dianie a sociálne médiá a vyhýbať sa miestam, kde sa môžu konať masové zhromaždenia a protesty, najmä v noci. „Je nutné vyhnúť sa fotografovaniu príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov,“ radí rezort diplomacie.Čítajte viac „Pahlaví je príjemný, ale…“ Trump má pochybnosti o exilovom lídrovi Iránu
V prípade akejkoľvek bezpečnostnej eskalácie ďalej MZVEZ odporúča stiahnuť sa okamžite do bezpečia, vyhýbať sa nebezpečným situáciám, zbytočne neriskovať a vyčkať na upokojenie situácie v ubytovacom zariadení.
Na celom území Izraela a Palestíny hrozí zhoršenie bezpečnostnej situácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča občanom Slovenska necestovať do Izraela a na palestínske územia. Dôvodom je opätovné zvýšenie napätia a nepredvídateľný vývoj v regióne Blízkeho východu a na celom území Izraela a Palestíny. Hrozí tam riziko náhleho a prudkého zhoršenia bezpečnostnej situácie a s tým spojeného uzatvorenia vzdušného priestoru v krajine. Rezort diplomacie o tom informoval na svojom webe.
V prípade nevyhnutnosti zotrvať v Izraeli alebo na palestínskych územiach by mali Slováci venovať maximálnu pozornosť vývoju situácie a sledovať miestne médiá. Mali by zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny a zároveň dôrazne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády, priblížilo MZVEZ.
Neodporúča ani pohybovať sa v Pásme Gazy, do ktorého aj naďalej nie je možné legálne vstúpiť, taktiež v oblasti v blízkosti hraníc Izraela s Libanonom a oblasti miest Džanín, Nábulus a Hebron na Západnom brehu Jordánu, kde pretrváva zvýšené riziko eskalácie bezpečnostnej situácie.
„V prípade prechodu cez kontrolné stanovištia medzi územiami kontrolovanými Izraelom a Palestínskou samosprávou je potrebné počítať so zdržaním spôsobeným kontrolami vozidiel a dokladov,“ dodal rezort.