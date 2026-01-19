Zmeny katastra v kocke: Čo sa chystá? Končí sa anonymné lustrovanie majetkov, potrebný bude účet aj úhrada poplatku

Zmenou zákona by sa parlament mal zaoberať na najbližšej schôdzi. Ukončiť má praktiky, kedy sa údaje z katastra využívali na komerčné účely a odstrániť nedostatky pôvodného zákona, ktoré vznikli početnými novelizáciami. Ak vládny návrh prejde, pribudne viacero radikálnych zmien.
Ak si dnes chcete ako vlastník nehnuteľnosti pozrieť, kto vlastní byt za vašimi stenami alebo, komu patrí parcela, ktorú chcete kúpiť, môžete tak urobiť bez registrácie a bez toho, aby po vás zostala stopa. Ak si dnes chcete pozrieť detaily o nehnuteľnosti a nazrieť do listu vlastníctva, môžete tak urobiť bez toho, aby ste za túto službu museli platiť. Anonymné a bezplatné prezeranie a sťahovanie dát sa však čoskoro skončí.Čítajte viac Ministri schválili bič na kontrolu majetkov, o detailoch vlastného zákona však mlčia
Bude sa treba registrovať
Dôvodom zmien je podľa predkladateľov zneužívanie verejne prístupných údajov na komerčné a marketingové účely, čo prekračuje pôvodný účel portálu. „Údaje katastra majú verejný charakter v zmysle zabezpečenia právnej istoty v otázkach vlastníctva nehnuteľností a práv k nim viazaných. Neznamená to však, že ich možno voľne využívať na ekonomické profilovanie, majetkové hodnotenie alebo obchodovanie s databázami bez súhlasu dotknutých osôb,“ píše sa v dôvodovej správe.
Ak budete chcieť mať prístup k dátam a pozrieť si na portáli vlastníkov, po novom sa budete musieť povinne bezplatne autentifikovať cez občiansky preukaz s čipom alebo sa registrovať. Novinka teda umožní identifikovať osoby, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Úprava zároveň zmenšuje rozsah údajov, ktoré je možné získať bez preukázania totožnosti žiadateľa, čím sa má obmedziť rozsah dát, ktoré môžu byť potenciálne zneužité.
Pripravte sa na poplatky
Novela zavedie do praxe aj novú platbu. „Poplatok vo výške šesť eur sa navrhuje ako jednorazový poplatok za konkrétny výpis z listu vlastníctva, nie ako časovo obmedzený prístup. Používateľ tak získa plnohodnotný elektronický výpis z listu vlastníctva, ktorý je použiteľný na právne úkony, napríklad pri hypotéke, kúpe, dedení a podobne,“ uviedol pred časom pre Pravdu hovorca Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Marek Bezák.
Nejde podľa neho o poplatok za „prehliadanie“ údajov, ale za vydanie oficiálneho dokumentu, ktorý nahrádza doterajšie tlačené alebo overené výpisy z katastra. „Samotná registrácia a prehliadanie údajov v základnej podobe – čísla parciel, mená vlastníkov bude bezplatná. Informačný list vlastníctva nepoužiteľný na právne účely nebude možné získať,“ ozrejmil.
Výpis za šesť eur bude mať rovnakú právnu silu ako listinný výpis vydaný na katastrálnom pracovisku. Podľa Bezáka nepôjde o informatívny výpis, ale plnohodnotný úradný dokument, ktorý bude mať autentifikačné prvky a elektronickú pečať štátu. Použiť ho bude možné v právnych úkonoch.
Čo zostane bezplatné
Naďalej budú podľa Bezáka bezplatne prístupné všetky údaje o samotnej nehnuteľnosti. Menovite ide o parcelné čísla, výmeru, druh a spôsob využitia nehnuteľnosti, súpisné číslo stavby, katastrálne územie a mapové zobrazenie hraníc parciel.
„Po registrácii (bez poplatku) bude možné zobraziť aj meno a priezvisko vlastníka, podiely, bez ďalších identifikačných údajov. Úplné identifikačné údaje, napríklad dátum narodenia, adresa, spoluvlastníci, budú sprístupnené až po úhrade poplatku vo forme oficiálneho výpisu,“ spresnil.
Verejne a bezplatne prístupné zostanú naďalej aj katastrálne mapy. „Zmeny sa netýkajú mapovej časti ani grafických údajov o území – tie sú verejným údajom a ich sprístupnenie nie je predmetom spoplatnenia,“ vysvetlil Bezák.
Dva typy účtov
Navyše, zmeny prinesú aj dva rôzne typy používateľských účtov – obyčajný a osobitný, pričom každý z nich bude mať odlišný rozsah oprávnení. Prvý spomínaný typ bude slúžiť na prístup k verejne prístupným dátam, zatiaľ čo druhý bude určený pre subjekty, ktoré údaje katastra nevyhnutne potrebujú na úlohy v rámci profesie. V návrhu sa konkrétne spomínajú orgány verejnej moci, banky, advokáti a notári.
Ako je z návrhu zrejmé, niektoré profesie tak budú mať zvýhodnený prístup. „Subjekty, ktoré zo zákona vykonávajú úradné alebo verejnoprávne úlohy, napríklad banky, notári, exekútori, obce, orgány činné v trestnom konaní, budú mať autorizovaný prístup v nezmenenom rozsahu ako dnes – teda bez povinnosti jednotlivé výpisy spoplatňovať. Ich prístup bude riešený cez osobitný používateľský účet, ktorý umožní overiť oprávnenie subjektu,“ špecifikoval Bezák. Bežní občania a podnikatelia budú mať po bezplatnej registrácii k dispozícii základné údaje a za poplatok môžu získať kompletný výpis.
Používatelia majú byť podľa návrhu poučení, že získané údaje môžu použiť len na legitímne účely. Toto riešenie má tiež vytvárať tlak na to, aby sa tak skutočne dialo.
Kybernetická bezpečnosť
Presne pred rokom sa kataster dostal pod kybernetický útok, čo dočasne obmedzilo jeho používanie a vyvolalo obavy o bezpečnosť dát. Zmeny, ktoré kataster čakajú, majú byť podľa predkladateľov v súlade s aktuálnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť verejných informačných systémov. „Cieľom je zabezpečiť, aby sa k údajom o majetku dostala iba oprávnená osoba, a zároveň minimalizovať riziká zneužitia údajov,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Zavedenie registrácie a individuálnej identifikácie používateľov podľa Bezáka umožní nielen monitorovať a vyhodnocovať prístupy do systémov, no zabráni aj hromadnému sťahovaniu dát a robotickému vyťaženiu databázy. Garantovať kybernetickú bezpečnosť má rýchlejšia identifikácia pokusov o neoprávnený prístup a zamedzenie útokom a tiež digitálna stopa, ktorá v súčasnom anonymnom prostredí podľa hovorcu nie je.
„Ide o štandardný bezpečnostný prvok bežný v mnohých európskych krajinách (Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česko), kde prístup k osobným údajom z katastra vyžaduje autentifikáciu. Cieľom nie je sťažiť prístup, ale zvýšiť ochranu osobných údajov a kybernetickú odolnosť systému po skúsenosti s bezpečnostným incidentom z januára 2025,“ dodal.
Nové priestupky
Údaje z registrácie budú môcť v prípade potreby použiť orgány činné v trestnom konaní. Návrh totiž okrem iného stanovuje aj novú skutkovú podstatu priestupku, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností. Ak teda použijete údaje z katastra v rozpore so zákonom, čaká vás priestupkové konanie.
„Skutočnosť, že niektoré osobné údaje súkromných osôb sú verejne dostupnými údajmi, v žiadnom prípade neznamená, že tieto údaje môžu byť ďalej šírené, zverejňované alebo inak spracovávané v rozpore s katastrálnym zákonom,“ uvádza sa v predkladacej správe.
Úrad odmietol aj tvrdenie, že z listov vlastníctva zmiznú adresy trvalého pobytu a dátumy narodenia vlastníkov, čo znemožní jednoznačnú identifikáciu osôb pri menovcoch. „Nezmiznú. Tieto údaje budú naďalej súčasťou LV,“ dodal Bezák.
Pokuty až 50-tisíc eur?
V kontraste s avizovanými pozitívami, ktoré avizuje predkladateľ sú však obavy Nadácie Zastavme korupciu, ktorá upozornila na odvrátenú stránku novely. Pripravované zmeny podľa nej zásadným spôsobom obmedzia verejnú kontrolu majetkov politikov. „Pod rúškom modernizácie a bezpečnosti zavádza bariéry, ktoré verejnosti sťažia prístup k informáciám o tom, komu v skutočnosti patrí Slovensko,“ uviedla nadácia v tlačovej správe.
Tiež upozornila, že autentifikáciou či registráciou každého, kto si chce pozrieť vlastníkov na portáli, bude štát presne vedieť, o koho majetok sa zaujímajú novinári či protikorupční aktivisti. Šéfka nadácie Zuzana Petková hovorí, že v krajine, kde sledovali novinárov, je toto opatrenie jasným zastrašovaním každého, kto by chcel kontrolovať majetkové pomery verejných funkcionárov.
Nadácia poukázala, že novela vylučuje použitie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na poskytovanie údajov z katastra. V praxi to podľa nej znamená, že ak zmeny prejdú, „odhaľovanie haciend a nepriznaných majetkov“ sa stane minulosťou.
Upozornila, že novelou sa zavádza aj zákaz používať údaje z katastra na „vyhodnocovanie majetkových pomerov osôb a ich ekonomického správania“. Ak niekto podľa nej tento zákaz poruší, napríklad porovnaním luxusnej vily politika s jeho majetkovým priznaním, úrad mu môže zablokovať prístup k údajom.
„Zároveň sa takýmto konaním dopustí priestupku, za ktorý mu bude hroziť pokuta až 10-tisíc eur. Ak takýto priestupok spácha právnická organizácia, napríklad neziskovka, pokuta bude až 50-tisíc eur,“ poukázala nadácia.
ÚGKK: Postihy novinárom nehrozia
Úrad sa voči tvrdeniam nadácie ohradil – pokuty podľa Bezáka nie sú namierené proti novinárom ani proti občianskej kontrole. „Nadácia Zastavme korupciu si vyložila výraz „profilovať“ inak, než je definovaný v nariadení o GDPR, kde sa jasne hovorí o tom, že ide o AUTOMATIZOVANÉ spracovávanie dát. Žiadne postihy pre legitímnu prácu novinárov samozrejme nehrozia,“ reagoval hovorca úradu.
Bezák zdôraznil, že novela nezavádza zákaz kontroly majetkov politikov a nezakazuje prácu investigatívnych novinárov. „Sankcie sa týkajú neoprávneného, systematického a účelového spracúvania údajov, nie verejného záujmu či žurnalistiky,“ podotkol.
Účelom pokút má byť podľa hovorcu úradu zabrániť systematickému profilovaniu osôb, tvorbe databáz a komerčnému a nátlakovému zneužívaniu údajov a takisto ochrana občanov pred zneužívaním citlivých informácií o ich majetku.
Zmeny v kocke – otázky a odpovede
Aké zmeny pocítia po zavedení novely o katastri bežní vlastníci nehnuteľností, aké realitné kancelárie a aké banky?
Bežní vlastníci nehnuteľností:
- Každý bude mať bezplatný prístup ku súpisu svojich nehnuteľností a informáciám o nich.
- Základné informácie o nehnuteľnostiach budú dostupné aj naďalej bez prihlásenia.
- Po prihlásení informácie v rozsahu: meno majiteľa, prípadná ťarcha.
- Úplný list vlastníctva použiteľný na právne úkony bude vydávaný za poplatok 6 eur, pričom pôjde o oficiálny a právne použiteľný dokument.
Realitné kancelárie:
- Budú fungovať v transparentnom a štandardizovanom režime, obdobnom iným krajinám EÚ.
- Pre profesionálne subjekty sa zachová možnosť systémového a oprávneného prístupu, nie anonymného hromadného prezerania údajov.
Banky a finančné inštitúcie:
- Banky budú mať naďalej zabezpečený plnohodnotný prístup k údajom potrebným na výkon ich činnosti, tak ako to je dnes.
- Novela nemení ich schopnosť posudzovať zabezpečenie úverov ani vykonávať zákonné povinnosti.
Z akých dôvodov sa vo všeobecnosti končí anonymné a bezplatné prezeranie listov vlastníctva?
Hlavnými dôvodmi sú:
- Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR a európskou praxou.
- Prevencia zneužívania údajov – v minulosti boli voľne dostupné údaje z katastra využívané na podvody, vydieranie či neoprávnené automatizované profilovanie osôb.
- Zodpovednosť a dohľadateľnosť prístupov – OČTK musí vedieť, kto a na aký účel s údajmi pracuje.
- Slovensko sa týmto krokom približuje štandardu väčšiny krajín EÚ, kde anonymný prístup neexistuje.
Zmení sa so zavedením noviniek právna sila dokumentov z katastra?
Áno – pozitívnym smerom.
- Po novom budú vydávané listy vlastníctva, ktoré budú explicitne použiteľné na právne úkony.
- Doterajšie bezplatné výpisy mali len informatívny charakter.
- Novela teda zvyšuje právnu istotu občanov, bánk aj notárov.
Aké poplatky a v akej výške budú používatelia platiť po zavedení zmien?
Registrácia do systému bude bezplatná. Bezplatný zostáva prístup k základným informáciám o nehnuteľnostiach.
Spoplatnený bude:
- Úplný list vlastníctva použiteľný na právne účely (ten bol spoplatnený aj dnes).
- Cena bude pravdepodobne 6 eur.
Presné sadzby budú súčasťou vykonávacích predpisov.
Ktoré profesie a profesijné skupiny budú mať po zavedení noviniek výnimku z platenia poplatkov?
Výnimku budú mať tí, ktorí ju majú aj dnes. Bude však existovať aj profesionálny prístup, ktorý bude spoplatnený paušálne tak ako to je aj dnes pre subjekty, ktoré legálne pracujú s katastrálnymi úradmi.
Aký je presný časový plán zavedenia zmien?
Záleží od schválenia NR SR, predpokladaná účinnosť je od roku 2027.
Zdroj: ÚGKK