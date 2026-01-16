Pred prezidentským palácom sa jazdilo v protismere. Štátne limuzíny si to nadrzovku "strihli" cez štvorprúdovku

Poslankyňa SaS Martina Holečková na sociálnej sieti uviedla, že išlo o prezidentskú kolónu. „Takto vyzerá papalášizmus v praxi. Prezidentská kolóna zablokovala dopravu v centre Bratislavy a to len preto, aby mohli ísť do protismeru, pritom keby dodržia dopravné predpisy, tak sa im cesta predĺži o pár desiatok sekúnd. Tieto maniere musíme zastaviť,“ uviedla poslankyňa.
Podobná situácia sa udiala aj v septembri minulého roka. Štátna limuzína vtedy na Vajnorskej ulici v Bratislave jazdila v protismere. Vozidlo podľa svedkov vošlo do protismeru bez použitia zvukovej signalizácie a prešlo cez električkové koľaje, čím prekvapilo a ohrozilo ostatných vodičov.
Podľa očitej svedkyne jazdilo auto bez použitia zvukovej signalizácie a vodič nerešpektoval pravidlá cestnej premávky. „Ráno limuzína bez zvukovej signalizácie prešla na hulváta z Vajnorskej smer centrum cez koľaje do protismeru a takto nebezpečne obmedzili ostatných. Odpadla som,“ uviedla pre portál bratislavak.sk.
Video podľa televízie TA3 vyvolalo vlnu kritiky a otázky, či mali členovia kolóny oprávnenie porušiť dopravné predpisy. Mnohí poukazujú na to, že podobné manévre by bežným vodičom priniesli vysoké pokuty alebo zadržanie vodičského preukazu.
Doteraz nie je známe, koho limuzína viezla ani či vodič dostal výnimku na použitie takéhoto manévru.