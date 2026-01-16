Pravda Správy Domáce Polícia obvinila Kotlára. Splnomocnenec o obvinení vie, zatiaľ ho však nevidel

Polícia obvinila splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania pandémie covidu Petra Kotlára.

Informáciu priniesol týždenník Plus 7 dní, ktorému to Kotlár potvrdil. Uviedol, že o obvinení vie, no zatiaľ nepozná jeho presný obsah. „Ale ja som ho ešte nevidel, údajne sa doručilo do Bratislavy, ale aj som ho ešte nevidel,“ povedal Kotlár pre portál s tým, že „je to na škodu, akurát sa otvoria nové a nové veci“.

Podľa plusky sa obvinenie týka šírenia poplašnej správy, má okolo 40 strán. Krajské policajné riaditeľstvo v Bratislave začalo trestné stíhanie voči Kotlárovi ešte v polovici októbra minulého roka. V priebehu roka na neho smerovalo viacero trestných oznámení, ktoré vychádzali z jeho oficiálnej správy. Tá sa však namiesto hodnotenia riadenia pandémie zameriavala na zloženie vakcín a obsahovala odporúčanie na všeobecný zákaz očkovania mRNA vakcínami.

Medzi podávateľmi trestného oznámenia bol aj poslanec SaS Tomáš Szalay, podľa ktorého Kotlár šíril poplašnú správu spochybňovaním očkovania. Splnomocnenec sa pritom vyjadril, že očkovanie predstavuje formu génovej terapie a tvrdil, že farmaceutické spoločnosti sa správali k ľuďom „ako ku kukurici“.

Kotlár svoje závery opieral aj o znalecký posudok vypracovaný Soňou Pekovou. Tá v súčasnosti čelí konaniu, ktoré má rozhodnúť o tom, či si ponechá štatút znalkyne. Vláda zároveň poverila Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vypracovaním vlastnej analýzy. Jej výsledky potvrdili, že očkovacie látky neumožňujú prepis cudzej DNA do ľudského genómu.

Polícia už v polovici októbra minulého roka avizovala, že sa doručenými trestnými oznámeniami bude zaoberať. Kotlár síce odmietol svoju správu zverejniť, zároveň však podal vlastné trestné oznámenie, v ktorom samotnú správu použil ako jeden z dôkazov. Policajti však ešte v novembri podanie vyhodnotili ako nedôvodné a vyšetrovanie zastavili.

