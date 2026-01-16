Zákon o vojnových hroboch je starý viac ako dvadsať rokov. Vnútro pripravuje zmeny, tvrdí, že si ich vyžiadala prax

„Naším cieľom je spresniť definície vojnových hrobov, lepšie upraviť systém evidencie a financovania ich správy, ako aj jasnejšie nastaviť vzťahy medzi štátom, samosprávami a vlastníkmi pozemkov. Chceme, aby zákon zodpovedal potrebám doby a umožňoval dôstojnú a udržateľnú starostlivosť o miesta posledného odpočinku vojnových obetí,“ uviedol Kaliňák.
Ministerstvo doplnilo, že v roku 2025 poskytlo mestám, obciam či občianskym združeniam na údržbu vojnových hrobov dotácie vo výške 559-tisíc eur. V tomto roku vyčlenilo podobnú sumu.
„V priebehu roka sa budeme orientovať na systematickú správu vojnových hrobov a pietnych miest v našich regiónoch, ale aj v zahraničí. Konkrétnymi aktivitami tak vyjadríme úctu a vďaku. S viacerými štátmi máme spoločnú históriu z prvej aj druhej svetovej vojny,“ poznamenal Kaliňák.Čítajte viac Žilinka naletel na klamstvo ruského veľvyslanca: Chce prešetrovať hoax o zničenom cintoríne v Ladomirovej