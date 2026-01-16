Pravda Správy Domáce Zákon o vojnových hroboch je starý viac ako dvadsať rokov. Vnútro pripravuje zmeny, tvrdí, že si ich vyžiadala prax

Ministerstvo vnútra pripravuje zmeny v zákone o vojnových hroboch. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka si ich vyžiadala prax. Ten poukázal, že súčasná právna úprava má viac ako 20 rokov.

„Naším cieľom je spresniť definície vojnových hrobov, lepšie upraviť systém evidencie a financovania ich správy, ako aj jasnejšie nastaviť vzťahy medzi štátom, samosprávami a vlastníkmi pozemkov. Chceme, aby zákon zodpovedal potrebám doby a umožňoval dôstojnú a udržateľnú starostlivosť o miesta posledného odpočinku vojnových obetí,“ uviedol Kaliňák.

Ministerstvo doplnilo, že v roku 2025 poskytlo mestám, obciam či občianskym združeniam na údržbu vojnových hrobov dotácie vo výške 559-tisíc eur. V tomto roku vyčlenilo podobnú sumu.

„V priebehu roka sa budeme orientovať na systematickú správu vojnových hrobov a pietnych miest v našich regiónoch, ale aj v zahraničí. Konkrétnymi aktivitami tak vyjadríme úctu a vďaku. S viacerými štátmi máme spoločnú históriu z prvej aj druhej svetovej vojny,“ poznamenal Kaliňák.

