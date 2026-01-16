Rok od tragédie v Spišskej Starej Vsi. Konala sa spomienková omša, obetiam pred vstupom do školy venovali pomník

„My psychológovia sme sa do Spišskej Starej Vsi vracali opakovane počas celého roka a neboli sme jediní. Pracovníci centier poradenstva a prevencie tu urobili množstvo profesionálnej práce a rád by som poďakoval aj učiteľom, ktorí aj napriek vlastnému smútku, pomohli študentom si týmto celým prejsť. Ak má mať táto tragédia nejaký zmysel tak v tom, že sa budeme dôsledne venovať systémovej prevencii, včasnému zachytávaniu rizík, spolupráci inštitúcií a dostupnej odbornej pomoci. Potrebujeme byť citlivejší k varovným signálom, ktoré sa objavujú často dlho predtým, ako dôjde k eskalácii násilia,“ skonštatoval Madro.
Pripomenul, že online priestor v tomto zohráva zásadnú rolu a v istej forme môže nenápadne mladých ľudí viesť k násiliu. Zdôraznil, že zmeny v systéme sa nedajú realizovať rýchlo, preto sa aj v IPčko snažia posilniť prevenciu a spolupracujú s viacerými inštitúciami. „Všetky tieto aktivity spája jeden cieľ – zachytiť ľudí v kríze skôr, ako dôjde k tragédii,“ upozornil Madro a vyzval spoločnosť, štát i médiá, aby nepoľavili v tejto snahe. Jedným z prvých výstupov je podľa neho v legislatívnom pláne úloh na rok 2026 zákon, ktorý má prakticky predchádzať mobilizácii k násiliu u mladých ľudí.Čítajte viac Mária milovala bežky a prírodu, Alenka hviezdila na olympiádach. Bývalý študent: Bola mi ako druhá mama
Primátor mesta Ján Kurňava dodal, že celé mesto i okolitý región sa z tragédie stále spamätáva. Riaditeľka Gymnázia Anna Soľusová dodala, že uplynulý rok bol náročný, avšak vražda ich do istej miery vzájomne zomkla. Obetiam je pred vstupom do školy venovaný malý pomník so srdcom a tiež obraz dvoch anjelov umiestnený v kostole. „Verím, že nám to bude tieto dámy pripomínať dlhodobo, ich smiech, energiu a všetko, čo pre nás znamenali,“ podotkla.
Spomienkovú svätú omšu celebroval v Kostole Nanebovzatia Panny Márie biskup František Trstenský, ktorý mesto po tragédii navštívil opakovane a stretol sa aj so študentmi. „Títo ľudia, pozostalí, potrebujú povzbudenie, som tu práve preto, aby som všetkých povzbudil k tomu, že to nikdy nemôžeme vzdať s ľudskosťou a rezignovať na medziľudské vzťahy,“ vyzýva biskup.
Vyšetrovanie útoku, ku ktorému došlo 16. januára 2025, už ukončili. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy a navrhla aj obžalobu. Ešte koncom minulého roka si dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove prípad prevzal a po oboznámení sa so spisovým materiálom a zaistenými vecami rozhodne o ďalšom procesnom postupe.Čítajte viac Detaily z uznesenia: 10 sekúnd hrôzy, hajlovanie a sklony k sadizmu. Prečo Samuel zabíjal? Obete mali byť štyri