Šimkovičová odletela na pracovnú návštevu Fínska. Pozvala ju tam jej rezortná kolegyňa

„Trojdňovú (16. – 19. 1.) pracovnú cestu vo fínskom meste, ktoré je spolu s Trenčínom tohtoročným hlavným európskym centrom kultúry, využije ministerka i na rokovania o rozvoji bilaterálnej spolupráce v oblasti podpory kultúry a kultúrnych politík,“ oznámilo rezort kultúry.
Priblížilo zároveň, že práve o týchto témach bude Šimkovičová v sobotu (17. 1.) rokovať s fínskou ministerkou vedy a kultúry Mari-Leenou Talvitie, na ktorej pozvanie do Fínska cestuje. „Okrem samotného Európskeho hlavného mesta kultúry sa budú venovať tiež iniciatíve Kultúrny kompas pre Európu, programom Erasmus+ a novoformujúcemu sa programu AgoraEU,“ spresnila hovorkyňa rezortu Petra Demková.
Informovala ďalej, že v sobotnom programe ministerky je taktiež návšteva detského kultúrneho centra Kotilo, ktoré sa zameriava na rozvoj kreativity detí a rodín a predstavuje príklad systematickej podpory kultúry určenej pre deti.
„Po sobotňajšej otváracej recepcii Európskeho hlavného mesta kultúry Oulu 2026 sa ministerka nasledujúci deň zúčastní na ďalších podujatiach a programoch, ktoré sú súčasťou oficiálneho otvorenia EHMK,“ dodala hovorkyňa MK.
Spolu s Oulu získal titul EHMK 2026 aj slovenský Trenčín. Jeho otvárací ceremoniál sa bude konať 14. februára.