Pravda Správy Domáce Krajčí obviňuje Šaška z oklamania sestier pri stabilizačnom príspevku. Rezort reagoval

Krajčí obviňuje Šaška z oklamania sestier pri stabilizačnom príspevku. Rezort reagoval

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje na to, že nastavenie stabilizačného príspevku pre sestry sa ešte rieši. Zdôrazňuje, že je predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Avizuje, že pristúpi ku konsenzuálnemu riešeniu. Vyplýva to zo stanoviska rezortu v reakcii na piatkové vyhlásenie exministra zdravotníctva a poslanca Mareka Krajčího (Slovensko - Za ľudí).

16.01.2026 15:21
Kamil Šaško Foto: ,
Minister zdravotníctva Kamil Šaško
debata

„Stabilizačný príspevok je uvedený v návrhu programovej vyhlášky ako jedna z priorít pre stabilizáciu sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nastavenie stabilizačného príspevku je tak, ako celá programová vyhláška, predmetom medzirezortného pripomienkového konania. K dispozícii máme viaceré variantné riešenia,“ uviedlo ministerstvo pre TASR.

Visolajský: Je to kríza, k výpovediam lekárov sa pridávajú aj zdravotné sestry (Archívne video)
Video
Zdroj: TASR

Ozrejmilo, že všetky riešenia vrátane toho bez odvodového zaťaženia predstavilo Odborovému združenia sestier a pôrodných asistentiek ešte pred zaslaním programovej vyhlášky do pripomienkového konania. „Spolu s plusmi a mínusmi každého z možných riešení,“ podotklo. Rezort deklaroval, že v tejto veci pristúpi ku konsenzuálnemu riešeniu. „Vrátane úprav legislatívy tak, aby bola pre sestry zachovaná najvyššia možná hodnota za verejné peniaze,“ dodal.

Kamil Šaško Čítajte viac Komora medicínsko-technických pracovníkov vníma rozhodnutie Šaška o mesačnom príspevku pre sestry ako diskriminačné

Krajčí v piatok kritizoval nastavenie stabilizačného príspevku pre sestry. Upozornil pritom na programovú vyhlášku, ktorá je v pripomienkovom konaní. Vyplýva z nej podľa neho, že príspevok sa má vyplácať ako bežná mzda, teda má podliehať zdravotným aj sociálnym odvodom a tiež dani z príjmu.

„V praxi to znamená, že sestrám z avizovaných 250 eur zostane približne len 127 eur v čistom,“ skonštatoval. Hovoril o oklamaní sestier zo strany šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas). „Sestry počujú veľké sľuby, no keď príde realita, štát im zoberie polovicu peňazí späť. Takto budú sestry skôr sklamané ako motivované,“ podotkol.

erik tomáš Čítajte viac Vláda schválila stabilizačný príspevok, oznámil minister Tomáš. Vyplácať sa bude vo výške 600, 1000 a 1300 eur. Kto má nárok a na akú sumu?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo zdravotníctva #zdravotné sestry #stabilizačný príspevok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"