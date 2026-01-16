Krajčí obviňuje Šaška z oklamania sestier pri stabilizačnom príspevku. Rezort reagoval

„Stabilizačný príspevok je uvedený v návrhu programovej vyhlášky ako jedna z priorít pre stabilizáciu sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nastavenie stabilizačného príspevku je tak, ako celá programová vyhláška, predmetom medzirezortného pripomienkového konania. K dispozícii máme viaceré variantné riešenia,“ uviedlo ministerstvo pre TASR.
Ozrejmilo, že všetky riešenia vrátane toho bez odvodového zaťaženia predstavilo Odborovému združenia sestier a pôrodných asistentiek ešte pred zaslaním programovej vyhlášky do pripomienkového konania. „Spolu s plusmi a mínusmi každého z možných riešení," podotklo. Rezort deklaroval, že v tejto veci pristúpi ku konsenzuálnemu riešeniu. „Vrátane úprav legislatívy tak, aby bola pre sestry zachovaná najvyššia možná hodnota za verejné peniaze," dodal.
Krajčí v piatok kritizoval nastavenie stabilizačného príspevku pre sestry. Upozornil pritom na programovú vyhlášku, ktorá je v pripomienkovom konaní. Vyplýva z nej podľa neho, že príspevok sa má vyplácať ako bežná mzda, teda má podliehať zdravotným aj sociálnym odvodom a tiež dani z príjmu.
„V praxi to znamená, že sestrám z avizovaných 250 eur zostane približne len 127 eur v čistom," skonštatoval. Hovoril o oklamaní sestier zo strany šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas). „Sestry počujú veľké sľuby, no keď príde realita, štát im zoberie polovicu peňazí späť. Takto budú sestry skôr sklamané ako motivované," podotkol.