Opozícia spochybňuje Ficov plán na novú atómku a varuje pred zadlžením na celé generácie. PS chce zvolať mimoriadny výbor

Kým premiér a ministerstvo hospodárstva hovoria o strategickej spolupráci so Spojenými štátmi a nevyhnutných prípravných krokoch k výstavbe nového jadrového zdroja, opozičné strany SaS, Progresívne Slovensko a Za ľudí sa zhodujú, že vláda vytvára zavádzajúci obraz o hotových rozhodnutiach a zakrýva absenciu verejnej diskusie, finančného modelu aj transparentnej súťaže.Čítajte viac Fico sa v sídle Mar-a-Lago stretne s Trumpom. S Westinghouse podpíše dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky
Miliardová sekera pre vnúčatá
Strana Sloboda a Solidarita upozorňuje, že memorandum o spolupráci medzi Slovenskom a USA, ktoré má byť podpísané vo Washingtone, nie je dohodou o výstavbe jadrovej elektrárne ani o výbere dodávateľa. Podľa poslanca SaS a tímlídra pre hospodárstvo Karola Galeka ide len o nezáväznú deklaráciu, ktorú premiér zneužíva na politické účely. „Memorandum nikoho k ničomu nezaväzuje. Ani Slovensko, ani USA. Neexistuje vybraná technológia, neexistuje dodávateľ a neexistuje ani model financovania. Výber dodávateľa je podľa harmonogramu JAVYS plánovaný až na rok 2027, teda bude úlohou budúcej vlády. Fico dnes len robí jadrové PR a fotí sa vo Washingtone,“ uviedol Galek.
Podľa SaS je problémom aj to, že premiér hovorí o cene projektu na úrovni 15 miliárd eur bez akéhokoľvek vysvetlenia. Galek poukazuje na skúsenosť z Českej republiky, kde pri porovnateľnej technológii vychádza vysúťažená cena približne na polovicu. Takýto rozdiel podľa neho vyvoláva podozrenie, že nejde o serióznu energetickú stratégiu, ale o prípravu predraženého obchodu.
Podpredseda SaS Marián Viskupič zároveň pripomína, že vláda by mala najskôr zvládnuť existujúce projekty. Ako upozorňuje, štvrtý blok Mochoviec mal byť podľa pôvodných vyjadrení ministerstva hospodárstva zásobený palivom už v januári 2025, no ani o rok neskôr sa tak nestalo. Hovoriť o nových jadrových miliardách je podľa SaS nezodpovedné v čase, keď vláda nezvláda základné investície.Čítajte aj Projekt Phoenix naštartoval slovenskú jadrovú revolúciu. Štát otvára dvere atómovej technológii, ktorú zatiaľ nikto vo svete nemá
PS zvoláva mimoriadny výbor
Podobne kriticky sa k zámeru stavia aj Progresívne Slovensko. Jeho predseda Michal Šimečka varuje, že suma 15 miliárd eur by znamenala dlhodobú záťaž pre verejné financie. „Pôjde o sumu, ktorú budú splácať deti a deti našich detí. Obávam sa, že kvôli spôsobu, akým sa o tom rozhodlo, pôjde o guľu na nohe Slovenska, keď tu už Robert Fico dávno nebude,“ vyhlásil Šimečka s tým, že chýbala verejná diskusia aj konzultácie s odborníkmi.
Ivan Štefunko z PS označil plánovanú investíciu za najdrahšiu v histórii Slovenska a pripomenul, že za rovnaké peniaze by bolo možné postaviť stovky kilometrov diaľnic alebo desiatky nemocníc. Strana preto avizuje snahu zvolať mimoriadny parlamentný výbor, na ktorom by vláda musela vysvetliť detaily projektu. Ivan Korčok zdôrazňuje, že PS nekritizuje samotnú jadrovú spoluprácu, ale okolnosti rozhodovania o zdrojoch, ktoré zaviažu krajinu na desaťročia.
Atómka bez súťaže a mandátu
Najtvrdšiu rétoriku zvolila strana Za ľudí, ktorá spochybňuje nielen ekonomickú, ale aj politickú legitimitu premiéra. Podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej Robert Fico nemá mandát podpisovať záväzky v hodnote desiatok miliárd eur v čase, keď prekročil dlhovú brzdu a nepožiadal parlament o dôveru. „Robert Fico nemá žiadny morálny ani politický mandát zadlžovať budúce generácie Slovákov,“ uviedla Remišová a upozornila, že vláda obchádza parlament, odbornú diskusiu aj ústavné pravidlá.
Strana zároveň poukazuje na analýzu Útvaru hodnoty za peniaze, podľa ktorej je nový jadrový zdroj výhodný len do ceny približne 14,5 miliardy eur, pričom premiér už dnes hovorí o vyššej sume. Remišová varuje, že skúsenosti zo Západu ukazujú systematické predražovanie a meškanie jadrových projektov, čo môže Slovensko priviesť na cestu vysokého dlhu a straty dôvery trhov. Za ľudí kritizuje aj výber jednej konkrétnej americkej firmy bez otvorenej medzinárodnej súťaže a naznačuje pripravenosť obrátiť sa na Ústavný súd.
Aj opozičné KDH považuje cestu predsedu vlády do USA ako jeho osobnú PR akciu a pýta sa, prečo je dohoda podpísaná až teraz, keď podľa slov ministerky Sakovej bola zmluva „vyštrnganá“ už v júli 2025. „Je zjavné, že Robert Fico chcel mať spoločnú fotografiu s prezidentom Trumpom a zmluvu si vzal za rukojemníka. Márnivosťou Roberta Fica Slovensko práve stratilo pol roka. Pre ambiciózny termín spustenia elektrárne v roku 2040 to môže byť fatálne zdržanie a Slovensko po predpokladanom odstavení elektrárne Bohunice V2 môže prísť o energetickú sebestačnosť,“ doplnil komunikačný odbor KDH.
Fico, Saková a Blanár odleteli do USA
Celá politická polemika sa odohráva v čase, keď premiér Robert Fico odcestoval do USA na pracovnú návštevu, počas ktorej sa stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Súčasťou vládnej delegácie, ktorá odletela vo štvrtok (15. 1.), sú aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a šéf diplomacie Juraj Blanár. Vo Washingtone čaká premiéra stretnutie s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následná ceremónia podpisu medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
Podľa ministerstva hospodárstva ide o rámcovú dohodu zameranú na výmenu know-how, technologických skúseností, spoluprácu vo výskume a vzdelávaní. Denisa Saková zdôraznila, že jadrová energetika je kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska a keďže výstavba nového zdroja trvá 15 až 20 rokov, je potrebné konať s predstihom. Rezort zároveň ubezpečuje, že dohoda nateraz nepredstavuje výber konkrétneho dodávateľa a samotný výber technológie sa má uskutočniť neskôr, transparentne a v súlade s pravidlami EÚ. Podľa Úradu vlády má však tento dokument zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.