Rada prokurátorov nesúhlasí s trestnou novelou z dielne SNS. Upozorňuje na vážne právne deficity

Rada prokurátorov nesúhlasí s návrhom novely Trestného zákona z dielne koaličných poslancov za SNS, ktorou navrhujú okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch.

16.01.2026 15:45
Predseda SNS Andrej Danko
Rada prokurátorov upozorňuje na vážne právne deficity, ktoré ohrozujú vnútornú bezpečnosť štátu, záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii, medzinárodným organizáciám a schopnosť orgánov činných v trestnom konaní efektívne bojovať proti narastajúcim formám extrémizmu a radikalizácie, informoval predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.

„Rada prokurátorov konštatuje, že navrhované zmeny, najmä vypustenie trestných činov výroby (paragraf 422a), rozširovania (paragraf 422b) a prechovávania (paragraf 422c) extrémistických materiálov sú v priamom rozpore s požiadavkou na účinnú ochranu spoločnosti pred nenávistnými prejavmi,“ uviedol Jakubčík.

Rada prokurátorov vidí v návrhu zákona aj kriminologické riziko a stratu preventívnej funkcie práva. Upozorňuje, že vypustením trestnosti výroby a prechovávania extrémistických materiálov štát rezignuje na postih páchateľov v prípravných fázach radikalizácie, keď je ešte možné zabrániť páchaniu závažnejšej násilnej trestnej činnosti.

Praktickým dôsledkom prijatia návrhu zákona by podľa Rady prokurátorov bolo extrémne sťaženie dokazovania úmyslu páchateľa. „Orgány činné v trestnom konaní stratia možnosť postihovať osoby, ktoré distribuujú nenávistnú propagandu, pokiaľ sa nepodarí preukázať ich priame napojenie na konkrétne extrémistické skupiny alebo špecifický úmysel podnecovať k násiliu,“ upozorňuje Jakubčík.

Navrhované zníženie trestných sadzieb pri trestných činoch podpory a propagácie hnutí a prejavov sympatií nezodpovedá podľa Rady prokurátorov spoločenskej nebezpečnosti týchto činov. Takéto zníženie trestov podľa nej zbavuje súdy možnosti ukladať odstrašujúce sankcie v závažných prípadoch organizovaného šírenia extrémizmu a degraduje ochranu ústavného zriadenia.

​Rada prokurátorov konštatuje, že predložený návrh nie je odbornou revíziou Trestného zákona, ale nebezpečným zásahom do mechanizmov ochrany demokracie, ktorý môže viesť k nárastu násilia a intolerancie v spoločnosti.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.

Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.

