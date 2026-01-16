KDH, Demokrati, matovičovci a SaS podpísali memorandum. Spoja sa v komunálnych voľbách v Banskej Bystrici

Spolupráca a spoločný postup strán v Banskej Bystrici má byť výsledkom rokovaní z novembra a decembra. Memorandum o predvolebnej spolupráci je podľa KDH otvorené i pre ďalšie politické subjekty a nezávislých kandidátov.
„Partneri memoranda sa zhodli na základných cieľoch, a to budovať moderné mesto ako zdroj hrdosti a istoty s piliermi transparentnosti, ekonomickej slobody a udržateľného rozvoja, s dôrazom na princípy subsidiarity, podporou rodiny a zabezpečenie stabilného financovania na komunálnej úrovni. Tento model umožní presadzovať moderné a efektívne riešenia, ktoré zároveň rešpektujú tradičné hodnoty a komunitný život,“ uviedlo KDH.
Konkrétne meno podporeného kandidáta na post primátora Banskej Bystrice strany zatiaľ nepredstavili. Avizujú, že ním bude dôveryhodný občan s pevným hodnotovým kompasom, praktickými skúsenosťami a konzervatívnym ukotvením.