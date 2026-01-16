Pravda Správy Domáce Šaško nariadil audit obstarávaní na svojom rezorte, na nezrovnalosti upozornili zamestnanci

Šaško nariadil audit obstarávaní na svojom rezorte, na nezrovnalosti upozornili zamestnanci

Minister zdravotníctva Kamil Šaško nariadil interný audit relevantných verejných obstarávaní za ostatné obdobie. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Veroniky Daničovej tak reagoval na podnet zamestnancov ministerstva, ktorí upozornili na možné nezrovnalosti pri posudzovaní a realizácii verejných obstarávaní.

16.01.2026 18:10
debata

„Naším cieľom je absolútna transparentnosť a nulová tolerancia voči akýmkoľvek pochybeniam. Verejnosť musí mať istotu, že s verejnými zdrojmi sa v zdravotníctve nakladá maximálne hospodárne a efektívne. Preto som bezodkladne nariadil komplexný interný audit, ktorý preverí procesy a zmluvy, ktoré sú predmetom otázok. Ak sa preukážu akékoľvek pochybenia, vyvodím z nich vecnú aj personálnu zodpovednosť,“ vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško v nadväznosti na podnety zamestnancov MZ SR, o ktorých bol ešte pred Vianocami informovaný svojou kanceláriou po stretnutí so zamestnancami podávajúcimi podnet.

Kamil Šaško o novej nemocnici v Bratislave
Video
V bratislavských Vajnoroch oficiálne spustili výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.

Ministerstvo v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v rámci verejných obstarávaní majú posúdenia oddelenia špecifikácií a cenových máp informatívny charakter. Pri finálnom rozhodovaní o výsledku verejného obstarávania musia vecní gestori a zodpovední riadiaci pracovníci zohľadňovať aj ďalšie dôležité faktory, ktoré nemusia byť v plnej miere premietnuté v cenových mapách. Ide napríklad o posúdenie infraštruktúry ako kritickej, zohľadnenie špecifík slovenského trhu a inflácie, či zabezpečenie kompatibility s existujúcimi systémami.

Kysucká nemocnica, Čadca Čítajte viac Nedostatok personálu riešia neštandardným spôsobom. Chýbajúcich lekárov chcú do nemocnice prilákať bytmi

Rezort zdravotníctva aktívne preveruje, či sa predmetné verejné obstarávania realizovali v súlade so zákonom, pričom hlavným cieľom je zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti.

Maroš Žilinka Čítajte viac Žilinka ide do boja so Šaškom: na súd podal 32 žalôb pre tender na záchranky. Opozícia žiada hlavu ministra
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #verejné obstarávanie #audit #Ministerstvo zdravotníctva SR #Kamil Šaško
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"