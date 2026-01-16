Šaško nariadil audit obstarávaní na svojom rezorte, na nezrovnalosti upozornili zamestnanci

„Naším cieľom je absolútna transparentnosť a nulová tolerancia voči akýmkoľvek pochybeniam. Verejnosť musí mať istotu, že s verejnými zdrojmi sa v zdravotníctve nakladá maximálne hospodárne a efektívne. Preto som bezodkladne nariadil komplexný interný audit, ktorý preverí procesy a zmluvy, ktoré sú predmetom otázok. Ak sa preukážu akékoľvek pochybenia, vyvodím z nich vecnú aj personálnu zodpovednosť,“ vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško v nadväznosti na podnety zamestnancov MZ SR, o ktorých bol ešte pred Vianocami informovaný svojou kanceláriou po stretnutí so zamestnancami podávajúcimi podnet.
Ministerstvo v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v rámci verejných obstarávaní majú posúdenia oddelenia špecifikácií a cenových máp informatívny charakter. Pri finálnom rozhodovaní o výsledku verejného obstarávania musia vecní gestori a zodpovední riadiaci pracovníci zohľadňovať aj ďalšie dôležité faktory, ktoré nemusia byť v plnej miere premietnuté v cenových mapách. Ide napríklad o posúdenie infraštruktúry ako kritickej, zohľadnenie špecifík slovenského trhu a inflácie, či zabezpečenie kompatibility s existujúcimi systémami.
Rezort zdravotníctva aktívne preveruje, či sa predmetné verejné obstarávania realizovali v súlade so zákonom, pričom hlavným cieľom je zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti.