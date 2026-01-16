Dopravná nehoda pri Prievidzi si vyžiadala päť zranených

Ďalšie štyri osoby z autobusu mali utrpieť zranenia, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie. Príčiny nehody polícia vyšetruje, informovala TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Tridsaťštyriročná vodička osobného auta Peugeot, ktorá jazdila v smere od Diviackej Novej Vsi na Nováky, z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom,“ uviedla Krajčíková.
Pri zrážke podľa nej utrpela vodička zranenia, v dôsledku ktorých ju previezli do nemocnice. „V autobuse sa malo nachádzať približne 35 cestujúcich, z nich štyri mali utrpieť zranenia, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie,“ doplnila.Čítajte viac Čelná zrážka áut v Bratislave. Vodička a maloletý chlapec skončili v nemocnici
Policajti u 61-ročného vodiča autobusu vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi uvedenú udalosť dokumentuje ako dopravnú nehodu. Jej okolnosti, miera zavinenia a príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Krajčíková.