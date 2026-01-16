Pravda Správy Domáce Dopravná nehoda pri Prievidzi si vyžiadala päť zranených

Dopravná nehoda pri Prievidzi si vyžiadala päť zranených

Zrážka osobného auta a autobusu v piatok popoludní na ceste II/574 pri Diviackej Novej Vsi v okrese Prievidza si vyžiadala zranenie vodičky auta.

16.01.2026 19:13
nehoda Foto:
Následky dopravnej nehody pri Diviackej Novej Vsi v piatok 16. januára 2025.
Ďalšie štyri osoby z autobusu mali utrpieť zranenia, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie. Príčiny nehody polícia vyšetruje, informovala TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Žena išla pravdepodobne na červenú. Nedala prednosť policajtom, nasledovala tvrdá zrážka
Video
Zdroj: Polícia SR

„Tridsaťštyriročná vodička osobného auta Peugeot, ktorá jazdila v smere od Diviackej Novej Vsi na Nováky, z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom,“ uviedla Krajčíková.

Pri zrážke podľa nej utrpela vodička zranenia, v dôsledku ktorých ju previezli do nemocnice. „V autobuse sa malo nachádzať približne 35 cestujúcich, z nich štyri mali utrpieť zranenia, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie,“ doplnila.

Policajti u 61-ročného vodiča autobusu vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi uvedenú udalosť dokumentuje ako dopravnú nehodu. Jej okolnosti, miera zavinenia a príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Krajčíková.

