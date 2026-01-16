Sabaka vyhral súd s Mazurekom. 15-tisíc eur už má na účte, ospravedlnenie je v nedohľadne

Verdikt krajského súdu v Prešove sa týka Mazurekovho videa na sociálnej sieti, v ktorom Sabaku kritizoval v súvislosti s COVID-19.
Podľa verdiktu musí eurposlanec zaplatiť lekárovi nemajetkovú ujmu vo výške 15-tisíc eur a verejne sa mu ospravedlniť. „Peniaze už Mazurek podľa Sabaku zaplatil ešte koncom minulého roka. Doteraz sa však neospravedlnil, hoci mu už uplynula rozsudkom stanovená lehota,“ informoval Denník N.
Mazurek sa má Sabakovi ospravedlniť verejne a to na sociálnej sieti a vo forme príspevku aj videa. „To sa neudialo, čas už prešiel, a preto sme sa obrátili na exekútora. Ospravedlnenie budeme požadovať formou exekúcie,“ uviedol Sabaka.
Vysúdené peniaze od Mazureka chce Sabaka darovať na dobročinné účely. „Bolo by veľmi vhodné a symbolické, keby som časť peňazí daroval združeniu alebo organizácii, ktorá sa zaoberá pomocou rómskym komunitám,“ povedal pre enko.Čítajte viac Smrť 35-tisíc dôchodcov počas covidu spôsobili vedci ako Sabaka, perlil Huliak
Okresný súd Kežmarok v decembri 2021 pôvodne uznal Sabakovi okrem ospravedlnenia aj odškodné 20-tisíc eur. Mazurek sa vtedy odvolal a označil rozhodnutie za bezprecedentné. Avizoval, že na sudcu podá trestné oznámenie za ohýbanie práva. Tvrdí, že zneužil predbežné neodkladné opatrenie, aby v expresnom čase mohol vydať „šialený rozsudok bez súdu a bez možnosti sa efektívne brániť“. Tvrdil, že cieľom je, aby odišiel z politiky.
Sabaka sa súdil aj so šéfom Republiky a rovnako europoslancom Milanom Uhríkom. Ten sa lekárovi na svojom profile na sociálnej sieti ospravedlnil v lete 2024. Ako uviedol lekár, dvoma príspevkami zverejnenými v septembri a októbri 2021 vážnym spôsobom zasiahol do práva Sabaku na ochranu osobnosti. Príspevky totiž obsahovali „nepravdivé a difamujúce tvrdenia“.
V prvom príspevku Uhrík spájal fakt, že Sabaka obdržal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana spojenú aj s finančnou odmenou s jeho podporou protipandemických opatrení. „Starí skúsení lekári, ktorí kritizujú nezmyselné vládne postupy a prihlúple Mikasove obmedzenia sú umlčiavaní, osočovaní a vyčleňovaní zo spoločnosti. A mladí šplhúni, ktorí si na Covide chcú vybudovať kariéru, a ktorí v médiách poslušne rapkajú, čo im vrchnosť povie, si prídu na desaťtisícové odmeny,“ uviedol Uhrík.
V druhom príspevku Uhrík uviedol, že Sabaka, „miláčik liberálnych masmédií“ od neho požaduje sumu 28 000 eur. „Lebo som zverejnil, že v rámci vládneho ocenenia nedostal len nejaký čestný diplom, ale aj desaťtisíce eur „do vrecka“. Od Milana Mazureka pýta financmajster Sabaka zase 20 000 eur, lebo Miňo ho v lete nazval „covidovým prorokom“. To sú tí zvláštni prosystémoví lekári a odborníci… Koľkým ide o zdravie ľudí a koľkým ide o kariéru a o prachy?“ napísal Uhrík.