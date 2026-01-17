Beštia z východu: Zo Sibíri sa na nás ženie mohutná tlaková výš. Teploty extrémne klesnú, mrazivo bude celé dni

„V podstate je to iba jej taký veľký výbežok, pretože je súčasťou obrovskej tlakovej výše, ktorej stred sa dá vystopovať až niekde východne od Uralu nad ázijskou časťou Ruska," napísali na sociálnej sieti s tým, že po jej južnom okraji prúdi nad Čierne more, Balkán a karpatskú oblasť chladnejší, ale čo je v tejto chvíli dôležitejšie, aj suchý vzduch.
„Dostal sa už aj nad naše územie, a to najmä nad východné Slovensko. Svedčí o tom pokles teploty rosného bodu a bez meraní si to všimneme na rozpade oblačnosti," uviedli meteorológovia.
Naopak, na západe a v Banskobystrickom kraji, kde sa táto vzduchová hmota ešte nedostala, je stále oblačnosti veľa a teplota rosného bodu je tam vyššia.
Táto zmena počasia prinesie podľa SHMÚ predovšetkým zosilnenie nočných mrazov. Na väčšine územia by sa mali vyskytnúť aj celodenné mrazy, teda ľadové dni.
Predpoveď počasia na sobotu
- Oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami zmenšená oblačnosť.
- Lokálne hmlisto. Ojedinele slabé sneženie alebo mrholenie, aj mrznúce.
- Najnižšia nočná teplota 2 až –4, lokálne najmä na východe –4 až –10 stupňov C.
- Najvyššia denná teplota –1 až 4 stupne C.
- Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade a Honte východný až juhovýchodný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h) a tam v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h).
Predpoveď počasia na nedeľu
- Jasno až polojasno, spočiatku miestami, cez deň postupne ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou.
- Najnižšia nočná teplota –2 až –9, miestami, najmä vo východnej polovici –10 až –17 stupňov Celzia.
- Najvyššia denná teplota –2 až 3, na Zemplíne ojedinele okolo –4 stupňov Celzia.
- Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade spočiatku juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).