Fico rokoval u Trumpa: stretnutie označil za prejav úcty, kritizoval opozíciu aj EÚ. Považuje ho za dôležité pre energetickú bezpečnosť

Na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom hodnotí svoju cestu a stretnutie s prezidentom USA. Podľa jeho slov prináša „suverénna slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany svoje ovocie“ a Slovensko je vďaka nej vnímané ako „rovnocenný partner“.
Premiér tvrdí, že sebavedomý a konštruktívny prístup Slovenska vedie k rešpektu zo strany zahraničných partnerov. „Ak sa správame sebavedome a konstruktívne a súčasne prejavujeme záujem o mier a spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohŕda,“ uviedol Fico.
V tomto kontexte opísal aj svoje stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa podľa jeho slov uskutočnilo v neformálnom prostredí. Rokovanie prebehlo „v obývačke amerického prezidenta v jeho súkromnom dome na Floride“, čo podľa Fica „v diplomacii vníma ako prejav vysokej úcty a dôvery“.
Na stretnutí sa podľa premiéra zúčastnili aj ministri zahraničných vecí oboch krajín. Fico uviedol, že prítomní boli „americký minister zahraničných vecí Mark Rubio a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Blanár“. Po pracovnej časti sa Trump a Rubio podľa jeho slov neformálne pozdravili aj s podpredsedníčkou vlády Denisou Sakovou a štátnym tajomníkom Marekom Eštokom.
Hlavnou témou diskusie boli podľa premiéra viaceré medzinárodné otázky, najmä vojna na Ukrajine. Fico tvrdí, že americkí predstavitelia sa zaujímali o postoje Slovenska, „pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji“ a že Slovensko „dlhodobo vyjadruje vlastné, suverénne názory“ na konflikt.Čítajte viac Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny
Premiér zdôraznil, že svoje postoje k Ukrajine považuje za dlhodobo známe. „Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí,“ uviedol s tým, že Slovensko presadzuje mierový prístup a názor, že „pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa“.
Témou rokovania bola podľa Fica aj Európska únia. Uviedol, že s americkou stranou panovala „úplná zhoda v nazeraní na úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze“, pričom diskutovali o jej konkurencieschopnosti, energetickej a migračnej politike.
V oblasti bilaterálnych vzťahov premiér konštatoval, že Slovensko a USA nemajú otvorené politické otázky. Diskusia sa podľa jeho slov vrátila aj k „medzivládnej dohode o spolupráci v civilnom jadrovom programe“. Fico zdôraznil, že obe krajiny si uvedomujú, že „riešenie vážnych energetických výziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltajky“, ale že budúcnosť vidia v „prudkom rozvoji jadrovej energetiky“.
Americkému prezidentovi Fico daroval slovenskú poštovú známku s motívom amerického vojaka slovenského pôvodu Michala Stránka. Pripomenul, že Stránk „ako veliteľ vojenskej jednotky vztýčil vo februári 1945 na ostrove Iwo Jima americkú zástavu“, pričom táto fotografia sa stala ikonickou a predlohou pre monument na cintoríne v Arlingtone.
V ďalšej časti vystúpenia premiér ostro kritizoval slovenskú opozíciu a médiá. Tvrdí, že jeho zahraničné aktivity vyvolávajú „zlosť“ a odmieta tvrdenia o medzinárodnej izolácii Slovenska. „Takto asi nevyzerá medzinárodná izolácia, ako o nej opozícia mláti prázdnu slamu,“ vyhlásil.
Fico sa vyjadril aj k výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach, ktorý má byť podľa jeho slov „v stopercentnom vlastníctve štátu“. Zdôraznil, že projekt nebude zaťažovať verejné financie. „Peňaženky slovenských občanov ani teraz, ani v budúcnosti nebudú ním nejako zaťažené,“ povedal a dodal, že blok sa má postaviť „za cudzie investície“, ktoré sa budú splácať predajom elektriny.
Na záver premiér označil cestu do Spojených štátov za úspešnú a prirovnal ju k návštevám Ruska či Číny. „Cesta do Spojených štátov bola suverénnou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti,“ uzavrel Robert Fico.