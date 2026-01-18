Takáč: USA je „topka na svete". Nový jadrový reaktor by mal byť čisto štátny, elektrika by mala byť lacnejšia

„Zvýšime produkciu vlastnej elektrickej energie tak, že sebestační sme už teraz, ale budeme vedieť vyrábať toľko elektrickej energie, že na tom budeme vedieť zarábať," vyhlásil minister s tým, že jadrová energia je ekologická a lacná. Zároveň podľa neho pôjde aj o diverzifikáciu jadrových technológií, keďže momentálne využívame ruské. Životnosť niektorých týchto blokov, ktoré sú momentálne v prevádzke, pritom bude podľa Takáča končiť.
Pokiaľ ide o jadrovú energetiku, podľa Takáča je USA „topka na svete". Slovensko pritom podľa neho komunikovalo o možnosti výstavby aj s Južnou Kóreou a Francúzskom. Kórejci však podľa ministra nevedeli zabezpečiť rýchlosť výstavby. Francúzi zase ponúkali iný typ technológie, aký sme požadovali. „By sme boli ako nejaký skúšobný pilotný projekt pre ten francúzsky reaktor, čo sme si nemohli samozrejme dovoliť," dodal Takáč.Čítajte viac Fico rokoval u Trumpa: stretnutie označil za prejav úcty, kritizoval opozíciu aj EÚ. Považuje ho za dôležité pre energetickú bezpečnosť