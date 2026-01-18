Danko tvrdí, že o jadrovom obchode s USA sa dozvedel z médií. Dubéci hovorí o najhoršie načasovanej fotke v histórii SR

„Je nesporným fakt, ktorý musíme uznať premiérovi Robertovi Ficovi (Smer), že Slovensko má ekonomickú a právnu výhodu v tom, že máme schválené všetky procesy na výstavbu atómových blokov. To je dnes cena zlata, lebo prejsť všetkými procesmi, to niečo stojí. Je jasné, že najlepší aj najlacnejší dodávateľ by bol ruský partner. Ak však chceme diverzifikovať a rozložiť partnerstvo, tak máme na výber kórejské, francúzske, americké spoločnosti. Ja mám za to, že ešte stále nedošlo k podpisu finálnej zmluvy. (…) Ja by som nevylúčil z kooperácie francúzske spoločnosti, pretože by to bolo v stave a v politike, ktorú dnes predvádza Trump, asi to najlepšie riešenie – európske riešenie,“ poznamenal Danko s tým, že Fico o prípadnej spolupráci s americkými spoločnosťami rozhodol sám, bez koaličných partnerov.
O tom, že nový jadrový reaktor na Slovensku majú stavať Američania, sa predseda koaličnej SNS Andrej Danko dozvedel z médií.
Danko sa zároveň pýta, či predseda vlády otvoril pri stretnutí s Trumpom aj obrannú zmluvu medzi SR a USA. „Čakám, že Robert Fico otvoril aj túto otázku, lebo bolo by to férové, lebo na demonštráciách rozprával, že tu nebudú americkí vojaci," uviedol šéf SNS.
Podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS) si taktiež myslí, že Slovensko by sa malo v otázke výstavby jadrového bloku pozrieť aj na iných partnerov. Opozičný poslanec v tejto súvislosti poukázal na fakt, že vládna koalícia nemá zhodu ani v takých zásadných témach, ako je energetická bezpečnosť.
„Ja by som sa opýtal, že či je v tejto situácii vlastne americká linka tá najlepšia,“ podotkol. V súvislosti s vyjadreniami Danka poukázal na nezhody v zásadnej geopolitickej otázke v rámci koalície. Dubéci zároveň kritizoval Ficove rokovanie s Trumpom a hovoril o zlom načasovaní. Upozornil pritom na hrozbu americkej hlavy štátu uvalenia ciel na krajiny, ktoré nepodporia jeho zámer s Grónskom. Opätovne tlmočil svoje výhrady k zahraničnej politike súčasnej vlády. Mrzí ho, že viaceré stretnutia Fica so zahraničnými politikmi pre Slovensko nič nepriniesli. Zároveň si myslí, že slovenský premiér bojkotuje európske partnerstvá.
Fico návštevou v USA podľa Korčoka zradil záujmy Slovenska
Predseda vlády Robert Fico svojou návštevou v USA zradil záujmy Slovenska, pretože neotvoril témy, ktoré sa bytostne dotýkajú Slovenska. V diskusnej relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej STVR to vyhlásil bývalý minister zahraničia a súčasný politik Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Takou témou je podľa neho napríklad obchodná politika Spojených štátov voči Európskej únii. Silná Európska únia je totiž podľa Korčoka najsilnejšou kartou, akú má Slovensko momentálne v rukách.
„Je zradou slovenských záujmov napríklad to, že nesedíme za stolom, kde sa rozhoduje a bude rozhodovať o dôležitých otázkach bezpečnosti a obrany. Napríklad pri „Koalícii ochotných"," vyhlásil Korčok. Pokiaľ sa USA odpoja od európskej obrany a bezpečnosti, nové usporiadanie sa bude podľa exministra formovať práve okolo Koalície ochotných.
Slovenská vláda v súčasnosti stojí vždy na tej nesprávnej strane a páli mosty k najdôležitejším spojencom ako Poľsko alebo Veľká Británia. Premiér Fico sa pritom podľa Korčoka snaží cez jednu fotku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom preukázať, že jeho politika na štyri svetové strany funguje. „Nefunguje to ani s tou fotkou, lebo tá fotka je vlastne výpoveďou o dvojtvárnosti politiky predsedu vlády," doplnil Korčok s tým, že Fico v minulosti nazýval viacerých politikov americkými agentmi, napríklad preto, že podporovali obrannú dohodu s USA.
Podľa ministra vnútra a šéfa koaličnej strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka je prioritou Slovenska byť suverénnou krajinou, ktorá zastupuje svoje záujmy. „Slovensko vždy malo svoj názor a postavenie," skonštatoval s tým, že dôležité je sa baviť so všetkými krajinami. „My si ale v prvom rade hájime naše záujmy," povedal Šutaj Eštok.
Minister podľa vlastných slov zároveň nevníma vo svete krajinu, ktorá by bola naším nepriateľom. „Máme mať politiku, ktorá je orientovaná na všetky štyri svetové strany a predseda vlády to potvrdzuje," dodal minister vnútra.