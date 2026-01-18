Kaliňák si uctil a pripomenul obete najtragickejšej udalosti v dejinách ozbrojených síl

„V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie najtragickejšej udalosti v dejinách ozbrojených síl, keď pri návrate z misie KFOR v Kosove zomrelo 42 príslušníkov ozbrojených síl a zamestnancov ministerstva obrany. (…) Je to mimoriadne smutná, tragická udalosť, ktorá nám všetkým pripomína, že život je nevyspytateľný a služba v ozbrojených silách nie je prechádzkou. Je to riziko, je to vždy o nasadení celého človeka a osobitne v tomto prípade, keď boli pomáhať, chrániť bezpečnosť a pokoj, po odvedení svojej práce, pri návrate domov za svojimi rodinami, takto tragicky skonali,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti.
Kaliňák pripomenul, že vojak nie je obyčajným zamestnaním, ale poslaním. „Je to poslaním pri ochrane záujmov SR, pri ochrane mieru a pokoja v SR,“ podotkol. Hovoril o potrebe váženia si práce vojakov. „Vždy, keď vidíme vojaka, vždy, keď máme šancu sa zamyslieť nad úlohou ozbrojených síl, skúsme sa v duchu, možno aj verejne poďakovať profesionálnym vojakom za to, že tú službu berú smrteľne vážne, že sú vždy pripravení nasadiť aj svoj vlastný život na ochranu SR,“ poznamenal.
Poďakoval zároveň obyvateľom obce Hejce za ich reakcie po tragédii. Označil to za obrovskú solidaritu. Poďakoval sa im aj za to, že si dôstojne uctievajú pamiatku padlých slovenských vojakov. „Česť pamiatke tých, ktorí položili svoj život pre záujmy SR a ochranu SR, a my na ich odkaze sme sa vrátili späť do Kosova, aby sme v tejto misii pokračovali, aby sme ich legendu predĺžili a mohli na jej základe stavať aj nové výsledky našich profesionálnych vojakov a vojačiek, česť ich pamiatke,“ dodal.Čítajte viac Čo spôsobilo leteckú tragédiu v Hejcoch?
Devätnásteho januára 2006 havarovalo pri maďarskej obci Hejce slovenské vojenské lietadlo. Havária si vyžiadala 42 obetí – tri ženy a 39 mužov. Išlo o najväčšie letecké nešťastie v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov Martin Farkaš.