Slovensko zovrie mrazivá noc: teploty môžu klesnúť až na –19 °C, platí výstraha prvého stupňa

Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od polnoci do pondelka 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Počasie na najbližší týždeň
Video
Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Platí aj pre väčšinu okresov v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.
„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia.
Rekordné sneženie: Kamčatku zasypali metre snehu
Čítajte viac Beštia z východu: Zo Sibíri sa na nás valí mohutná tlaková výš. Teploty extrémne klesnú, mrazivo bude celé dni
Video
Ruská Kamčatka zažila jedno z najsilnejších snežení za posledné desaťročia, informovalo miestne ministerstvo pre mimoriadne situácie. / Zdroj: Reuters