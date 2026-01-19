Čo naozaj ohrozuje Slovensko? A čo sú len umelí strašiaci?

Zahlasujte za 20 návrhov a stretnime sa v živom fóre na jar 2026. Účasť je honorovaná (100 €) a hradíme aj náklady.
Diskusia je anonymná a otvorená do 15. 2. 2026.
Prečo sa pýtame?
V prvej digitálnej diskusii Fóra Slovensko sme hľadali odpoveď na to, ktoré problémy Slovenska nás najviac trápia a mali by sme o nich diskutovať. Spoločne sme prešli cestu výberu témy fóra až ku hlavnej otázke: Ako má vyzerať bezpečné a odolné Slovensko v čase kríz a vojnových hrozieb?
Aby sme mohli začať diskutovať o bezpečnosti a odolnosti, musíme si vyjasniť, čo je skutočná hrozba. Dokážeme sa zhodnúť na tom, čo ohrozuje náš pocit bezpečnosti na Slovensku?
Podľa prieskumov agentúry NMS považuje Slovensko za krajinu, kde sa môže cítiť bezpečne, necelá polovica obyvateľov. Každý druhý z nás sa teda vo vlastnej krajine necíti bezpečne.
Dôvody sú rôzne – znepokojuje nás vývoj vo svete, ale aj domáca situácia. O to dôležitejšie je sa pozrieť na to, čo nás ohrozuje najviac.
Zhoda na tom, čo je skutočne vážne, je kľúčová, aby sme následne mohli hľadať riešenia. Nechceme diskusiou iba mapovať problém, ale aj prekonávať bloky a nachádzať porozumenie tam, kde sa na prvý pohľad zdá nemožné.
Čo s tým ďalej?
Fórum Slovensko je unikátny formát verejnej diskusie, ktorou chceme celému Slovensku ukázať, že si vieme sadnúť za spoločný stôl a hľadať riešenia, ktoré posunú našu krajinu vpred.
Cieľom tejto digitálnej diskusie je preto ísť do hĺbky a nájsť 5 kľúčových tematických podoblastí, ktorým sa budeme venovať bližšie na diskusiách naživo.
Výsledky nám zároveň umožnia presnejšie vybrať expertov v daných podoblastiach. Vaše vstupy tak priamo ovplyvnia, o čom bude reč, ktorým oblastiam sa budeme venovať a na akom poznaní budeme stavať ďalšie fázy Fóra Slovensko.
Ďakujeme, že ste súčasťou tohto príbehu!
O Fóre Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku
Ďakujeme!
Aktivita bola spolufinancovaná Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis. Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č 101184844: ImpactAS 2 – Impact Acceleration of Slovak CSOs 2 (ImpactAS II). Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.