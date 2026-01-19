Pravda Správy Domáce Pellegrini si pripomenul obete nešťastia v Hejciach. Od najväčšej leteckej tragédie uplynulo dvadsať rokov

Prezident SR Peter Pellegrini si pripomenul 20. výročie havárie slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce. Podľa jeho slov je dôležité, aby si spoločnosť spomenula na tých, ktorí sa v osudný deň nevrátili domov. Zároveň vyjadril želanie, aby život v mieri a pomoc oblastiam postihnutým vojenskými konfliktmi priniesli v budúcnosti čo najmenej takýchto ťažkých chvíľ. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

19.01.2026 09:14
„Každý slovenský vojak prisahá, že na obranu vlasti nasadí aj vlastný život. Vždy však veríme, že mier na Slovensku i v jeho okolí si život žiadneho nášho vojaka nevyžiada,“ povedal Pellegrini.

Ako pripomenul, pri leteckej havárii prišla slovenská armáda v tento deň o 42 príslušníkov, ktorí sa vracali z misie v Kosove späť na Slovensko. „Do vlasti sa napokon vrátil jediný, s vážnymi zraneniami na tele a doživotnými na duši. Všetci jeho kamaráti zahynuli – len niekoľko kilometrov od rodnej zeme, na ktorú sa tak tešili,“ uviedol.

Prezident apeloval na spomienku na všetkých, ktorí v službe vlasti obetovali život, ako aj na ich blízkych. „Spomeňme si na všetkých, ktorí v službe svojej vlasti obetovali tú najvyššiu hodnotu – svoj život. Spomeňme si na ich blízkych, ktorým dodnes chýbajú,“ poznamenal. Zároveň vyjadril želanie aby sa každá vojačka a každý vojak vždy v zdraví vrátili k svojim rodinám.

Devätnásteho januára 2006 havarovalo pri maďarskej obci Hejce slovenské vojenské lietadlo. Havária si vyžiadala 42 obetí – tri ženy a 39 mužov. Išlo o najväčšie letecké nešťastie v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov Martin Farkaš.

