Krajskú prokuratúru v Žiline povedie Marcel Gondžur, nahradí odvolaného Balogha

Žilinka odvolanie Baloga z postu šéfa žilinskej krajskej prokuratúry odôvodnil v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.
Balogh na druhej strane obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.Čítajte viac Odvolaný krajský prokurátor Balogh sa ešte nevzdáva, zároveň kritizuje Úrad na ochranu oznamovateľov