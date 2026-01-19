Pravda Správy Domáce Krajskú prokuratúru v Žiline povedie Marcel Gondžur, nahradí odvolaného Balogha

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR vymenoval s účinnosťou od dnešného dňa Marcela Gondžura do funkcie krajského prokurátora v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová. Gondžur vo funkcii nahradí Tomáša Balogha, ktorý bol odvolaný začiatkom decembra 2025.

19.01.2026 09:41
Žilinka odvolanie Baloga z postu šéfa žilinskej krajskej prokuratúry odôvodnil v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.

Balogh na druhej strane obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.

