Grónsko je dánske, odmietame colné boje medzi štátmi, uviedol Blanár

Slovensko považuje Grónsko za súčasť Dánska a odmieta colné boje medzi štátmi. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) v reakcii na to, že americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že uvalí od 1. februára 10-percentné clo na osem krajín, ktoré sa postavili za Grónsko.

19.01.2026 09:59
Clo má platiť až do vyriešenia otázky získania Grónska Spojenými štátmi. „Tak, ako niektoré členské štáty Európskej únie individuálne naďalej podporujú predlžovanie vojnového konfliktu na Ukrajine a nehľadajú spoločné mierové stanovisko na úrovni Únie, podobne, ako chcú niektorí lídri poslať svoje vojská na Ukrajinu, alebo krajiny, ktoré bezprecedentne uznali odtrhnutie sa Kosova od Srbska, tak presne takto to potom dopadá v postoji ku Grónsku a medzinárodnému právu ako takému,“ povedal Blanár.

Minister zdôraznil, že Slovenská republika konzistentne a principiálne presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva, ktorého zásadným princípom je rešpekt voči suverenite a teritoriálnej integrite iného štátu. Slovensko preto na základe uplatňovania rovnakých pravidiel a princípov medzinárodného práva považuje Grónsko za súčasť Dánska, Krym za súčasť Ukrajiny či Kosovo za súčasť Srbska. „Odmietame tiež colné boje medzi štátmi, ktorých lídri by si namiesto silných vyhlásení mali sadnúť k rokovaciemu stolu. Preferujeme diplomaciu a mier, nie napätie či boje,“ vyhlásil Blanár.

