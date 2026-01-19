Poslankyňa Hlasu Puškárová podala na Nadáciu Zastavme korupciu trestné oznámenie

Petková hovorí o zastrašovaní. Trestné oznámenie sa týka údajného ohovárania koaličnej poslankyne zo strany Hlas a prorektorky Ekonomickej univerzity Pauly Puškárovej. Nepáči sa jej, že sme na sociálnych sieťach uviedli, že hlasovala za promafiánsky zákon. „Hoci ako poslankyňa na ústavu prisahala, že bude chrániť záujmy občanov (nie mafie). Pani poslankyňa naozaj podporila novelu Trestného zákona, ktorá znemožní, aby súdy brali svedectvá kajúcnikov ako dôkaz v takom rozsahu, ako to bolo doteraz. Pritom práve toto boli neraz kľúčové dôkazy pre usvedčenie členov zločineckých skupín, teda mafiánov,“ objasnila Petková.
Národná rada SR schválila novelu Trestného zákona v decembri minulého roka, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela priniesla aj obmedzenie využívania spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Prezident Peter Pellegrini zákon podpísal krátko pred Vianocami.Čítajte viac „Slayáda“ za 12 miliónov eur. Skrachovaný outlet vo Voderadoch kúpil Laca za 5 miliónov eur a predal za 17, tvrdí Remišová
V reakcii na schválenie novely Nadácia Zastavme korupciu začala zverejňovať na sociálnej sieti príspevky, kde menovala konkrétnych koaličných poslancov a poslankyne, aj s ich podobizňami, ktorí za novelu hlasovalii. Jednotlivé príspevky začínali menami a pokračovali textom o tom, že dotyčný či dotyčná „pri preberaní mandátu sľúbili na svoju česť a svedomie, že budú pracovať v prospech občanov a dodržiavať ústavu. Nedávno však v parlamente vďaka nim prešiel zákon, ktorý Slovensku a jeho občanom uškodí“. Následne boli v príspevku vysvetlené dopady novely na trestné konania. Nadácia tiež vystríhala, že sa takto posilní pozícia obžalovaných v množstve káuz a zníži sa šanca na ich odsúdenie. „Poslanci týmto zákonom krátko pred Vianocami a bez akéhokoľvek zdôvodnenia vytvorili podhubie pre organizovaný zločin,“ uvádza sa v príspevkoch. Jeden z nich sa týkal práve spomínanej poslankyne Puškárovej.Čítajte viac Polícia rozhodla. Incident v garáži medzi Pročkom a Puškárovou je uzavretý. Aký je výsledok?
Ako vo videu na sociálnej sieti nadácie ozrejmil zástupca riaditeľky Martin Suchý, zmyslom kampane bolo informovať ľudí o tom, že „nimi volení a platení poslanci a poslankyne schválili zákon, ktorý pomôže mafii a ohrozí bezpečnosť nás všetkých“. Dodal, že veria, že členovia poslaneckého zboru s niekoľkotisícovým platom by „mali byť schopní prijať zodpovednosť za svoje konanie a vysvetľovať svoje rozhodnutia, ktorými ovplyvňujú život každého z nás“. „Pani Puškárovej aj ostatným politikom by sme radi odkázali, že šikanózne trestné oznámenia nás neodradia. Naďalej budeme informovať o ich prešľapoch, korupcii aj zákonoch, ktoré škodia nám všetkým,“ uzavrel.
Agentúra SITA sa pokúsi získať stanovisko poslankyne Pauly Puškárovej.