Žilinka žaluje Šutaja Eštoka. Dôvodom degradácia Juhása z ÚŠP na okres

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) nevyhovel protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Šéf prokuratúry o tom informoval na sociálnej sieti. „Zistené porušenie zákona spočívajúce vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) odstránené nebolo, vo veci bude podaná správna žaloba,“ napísal Žilinka.
V kauze ide o policajta Petra Juhása. Vyšetrovací tím pod jeho vedením objasnil vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Ministerstvo pod vedením Šutaja Eštoka dostalo za degradáciu Juhása vlani pokutu 6 000 eur, upozornila na to opozičná poslankyňa Martina Holečková (SaS). Rezort celkovo za porušenie zákona a nekonzultovanie personálnych opatrení v polícii s ÚOO dostal už desaťtisícové pokuty. Holečková pripomenula pritom, že Peter Juhás bol elitný vyšetrovateľ, ktorý dokázal prípad Kuciaka objasniť a dostať páchateľov a objednávateľov vraždy pred súd.
„Takto však v praxi vyzerá pomsta (ministra vnútra Matúša) Šutaja Eštoka a (riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava) Zuriana voči elitným policajtom a je im úplne jedno, že pritom porušujú zákon. Cieľ je jasný. Policajtov, ktorí vyšetrovali korupčníkov a mafiánov je potrebné sa zbaviť za každú cenu. A nezáleží na tom, koľko nás to všetkých bude stáť," vyhlásila vlani Holečková.
Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti potvrdilo, že uhradilo pokutu vo výške 6 000 eur na základe rozhodnutí Úradu na ochranu oznamovateľov, z ktorých mu táto povinnosť vyplynula. „Voči predmetným rozhodnutiam však MV SR podalo správnu žalobu na správnom súde, keďže sa s pokutou nestotožňuje," zdôraznil rezort.