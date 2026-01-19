„Rušivé javy“ i kritika Kosovej. Bratislavská sudkyňa sa vzdala členstva v Súdnej rade

Jelinková Dudzíková v liste píše, že v poslednom období hľadala odpovede, ako reagovať na aktuálnu atmosféru a „rušivé javy“ v súdnej rade tak, aby zostala nenarušená jej integrita či dôveryhodnosť justície a súdnej rady. „Po dôkladnom zvážení možností riešenia som dospela k záveru, že predčasne ukončím mandát,“ dodala.
Uviedla ďalej, že sa stotožňuje s koncepciou a hodnotovo názorovým nastavením Kosovej, no jej podporu nie je schopná poskytovať z pozície členky súdnej rady. „V presadzovaní hodnôt, ktoré máme spoločné, budem, samozrejme, pokračovať, ale mimo prostredia súdnej rady,“ doplnila.
„Je mi veľmi ľúto, že sa Dana Jelinková Dudzíková vzdala funkcie členky súdnej rady. S podporou sudcov vykonala v Súdnej rade veľa práce, bola aktívnou a neprehliadnuteľnou súčasťou súdnej rady. Veľmi výrazný bol jej prínos aj v oblasti etiky sudcov či v medzinárodnej oblasti. Súdnu radu dôstojne reprezentovala napríklad v rámci aktivít ENCJ a OECD. Hovorili sme spolu opakovane a dlho, nebolo to unáhlené rozhodnutie. Rozumiem jej dôvodom a chápem ju. Hoci som dúfala, že si to rozmyslí,“ uviedla Kosová.
Jelinková Dudzíková bola za členku Súdnej rady zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022. Z dvanástich kandidátov sa umiestnila na treťom mieste. Mandátu sa ujala 1. júla 2022.
Jelinková Dudzíková, ktorá pôsobí na Správnom súde v Bratislave, sa usilovala aj o pozíciu kandidátky na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Súdna rada však v decembri minulého roka 12 hlasmi zo 16 zvolila bývalú štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti Katarínu Roskoványi. Jelinková Dudzíková dostala hlasy štyri.Čítajte viac Európa čelí vlne zastrašovania sudcov, Kosová upozorňuje na nebezpečný trend zneužívania médií
Roskoványi navrhol za kandidátku člen súdnej rady Peter Šamko. Jelinkovú Dudzíkovú zase Marcela Kosová, člen súdnej rady Ľuboš Kunay, ako aj Združenie sudcov Slovenska.
Predsedníčka súdnej rady pre TASR podotkla, že ju zvolenie Roskoványi neprekvapilo. „Obidve kandidátky mali rovnakú štartovaciu čiaru a vždy je to výsledok hlasovania kolektívneho orgánu,“ zhodnotila Kosová.