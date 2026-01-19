SaS spúšťa kampaň proti „mafii“, podpisy ide zbierať po celom Slovensku

Gröhling pripomenul, že pripravili návrh zákona „Lex proti mafii“, ktorý obsahuje napríklad znovuzavedenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), Úradu špeciálnej prokuratúry(ÚŠP) či obmedzenie využívania paragrafu 363. „Vieme, že táto vláda a parlament tento zákon zmetú zo stola. Preto sme pripravili petíciu pod názvom Deklarácia Slovákov boja proti mafii, s ktorou budeme cestovať po celom Slovensku,“ priblížil predseda SaS. Liberáli tak budú zbierať podpisy Slovákov, ktorí nechcú, aby mafia vládla štátu a chcú zodpovedne spravované Slovensko, ktoré bude slúžiť ľuďom. „Ak získame 100-tisíc podpisov, tak ich doručíme do Národnej rady SR, kde sa bude musieť opätovne prerokovať tento návrh zákona,“ vysvetlil Gröhling.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zdôraznila, že mafia a korupcia tu nesmú mať priestor. Slovensko podľa nej musí byť krajinou, ktorá bude odrádzajúca pre korupčníkov a mafiánov. Slovensko teraz takou krajinou podľa Kolíkovej nie je, no je názoru, že sa to dá veľmi rýchlo napraviť. Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil, že Slovensko je v skutočnom ohrození a krajina prechádza do rúk mafie. „S mafiou sa nedá žiť. Každú krajinu, veľké ekonomiky dokáže zložiť mafia a korupcia. Pre našu malú a krehkú ekonomiku to bude veľmi rýchla záležitosť. Je naozaj čas povstať. Teraz je ten čas niečo urobiť a ľudí chceme poprosiť, aby nám pomohli, podpísali deklaráciu a vyjadrili aj oni, že takto si to nepredstavujú,“ dodal Hlina a informoval, že do ulíc slovenských miest vyrážajú už čoskoro. Prvým mestom budú Košice, kam sa strana vyberie v pondelok 26. januára.Čítajte viac Fico a Uhrík v koalícii? Lákavá nevesta pre Smer. Volič bude mať problém vybrať si, hovorí politológ
SaS predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý nazvali „Lex proti mafii“. Gröhling na tlačovej besede 12. januára spresnil, že návrh zahŕňa mimo iného návrat NAKA, ako aj ÚŠP. Súčasne obsahuje aj zákaz kandidovať vo voľbách pre odsúdených za korupciu, a to až na dobu šesť rokov po zahladení ich odsúdenia. Ministrami alebo štátnymi tajomníkmi by sa podľa návrhu zase nemali stať osoby odsúdené za úmyselný trestný čin. „Toto je tvrdá odpoveď na rozklad právneho štátu na Slovensku,“ vyhlásil Gröhling. Kolíková doplnila, že návrh zahŕňa aj obmedzenie využívania paragrafu 363 zo strany generálneho prokurátora, a princíp náhodného výberu prokurátorov pre trestné veci. „Je to veľmi jednoduché okamžite presadiť a začať uplatňovať,“ uviedla na margo zákona. Pokiaľ ide o zákaz kandidovať pre odsúdených za korupciu mal by sa podľa Kolíkovej vzťahovať na parlamentné voľby, eurovoľby, ako aj komunálne voľby. Kto má naozaj úprimný záujem bojovať proti korupcii a mafii takýto zákon podľa poslankyne podporí. Kolíková tiež zdôraznila, že je potrebné vrátiť späť možnosť využívať spolupracujúceho obvineného.