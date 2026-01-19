Polícia uzavrela nehodu šéfa SIS Gašpara, spis je na okresnom úrade

Ako denník Sme informuje, objasňovanie bolo ukončené 31. decembra 2025 a spis policajti posunuli okresnému úradu, ktorý rieši priestupky. Nie je ale známe, kto je podľa polície vinníkom nehody. Podľa Sme až správny orgán môže v rámci konania rozhodnúť o vine či nevine podozrivého zo spáchania priestupku. V prípade potreby mu tento správny orgán môže v rámci konania uložiť sankciu.
Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ uviedol po nehode Gašpar. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Sme, polícia čakala na odborné vyjadrenie znalca z odboru psychiatrie, podľa informácií média mal znalec posudzovať stav štrnásťročného dievčaťa, ktoré bolo pri nehode v druhom aute a po nej ho ošetrili v nemocnici.Čítajte viac V Nitre sa pochodovalo k miestu nehody šéfa SIS, zriadili tam "Pamätník arogancie moci"