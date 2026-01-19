U šéfky Pirátov zasahovala polícia, Šubovú odviedli. Demokrati hovoria o pomste a Zdechovský je v šoku

Upozornil na to portál tvnoviny.sk. Šubovú podľa medializovaných informácií vyšetrujú pre nebezpečné prenasledovanie bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.Čítajte viac Kauza haciend: Šesť projektov vyšetrujú, poslanci hovoria o "kozmetickej" kontrole, Takáč ich prirovnal k Dory
Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala. Demokrati poznamenali, že o týždeň mala predsedníčka Pirátov vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať. Podľa Juraja Šeligu búchali kukláči na okná u Šubovej už o 6.30 h. Nasledovala domová prehliadka.
„Toto nie je žiaden luxusný penzión, toto je súkromný dom pani Zuzany Šubovej, kde od rána prebieha prehliadka a podľa môjho názoru nejde o nič iné ako o sprostú politickú pomstu za to, že sme takto pred rokom začali riešiť kauzu haciendy," povedal Šeliga. „Domová prehliadka mala začať preto, že niekto posiela nenávistné listy pánovi Kissovi. Aspoň takú máme informáciu. Mal podať trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania," pokračoval.
Šubová bola k tejto veci opakovane vypovedať. Odmietla, že by niečo také urobila.
„Domová prehliadka má byť odôvodnená tým, že chcú zaistiť mobily, tlačiarne, či náhodou pani Šubová neposielala takéto listy,“ doplnil Šeliga.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský uviedol, že zo záťahu u Šubovej je v šoku a informoval, že politička mala budúci týždeň vypovedať v Európskom parlamente o kauze haciendy. „Žiadam o vysvetlenie, prečo ju slovenská polícia zadržala. Pani Šubová patrí k osobnostiam, ktoré dlhodobo upozorňujú na nekalosti v oblasti čerpania európskych dotácií na Slovensku. Jej zadržanie vzbudzuje podozrenie, že cieľom je zastrašiť osoby, ktoré sa podieľajú na rozkrývaní pochybného čerpania európskych dotácií. Ak by to tak bolo, potom musí EÚ zasiahnuť,“ napísal na sociálnej sieti.