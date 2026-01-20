Huliak v Ide o pravdu: Som koaličný, ale nechcem len slepo prikyvovať. Nebudem hrobárom futbalu, je ním Kováčik

Minister cestovného ruchu a športu a predseda Strany vidieka Rudolf Huliak ostro kritizoval fungovanie štátu, postup vlády pri jadrovej energetike, orgány činné v trestnom konaní aj hospodárenie Slovenského futbalového zväzu. V rozhovore opakovane zdôraznil, že ako koaličný politik nemieni „slepým kývaním hlavou“ prehliadať podľa neho zjavné zlyhania.
Šéf rezortu cestovného ruchu a športu sa vyjadril aj k ceste premiéra Roberta Fica do USA. Uviedol, že premiér je opäť terčom nálepkovania, no zároveň priznal, že o jadrovej dohode sa podľa neho hovorilo nedostatočne.
„Boli sme informovaní na poslednej vláde, dostali sme materiál tesne na nahliadnutie. Nemali sme možnosť ani ho odkonzultovať, ani poznať bližší zámer,“ povedal. Zároveň vyjadril obavy z USA ako partnera. „USA sú pre mňa momentálne nepredvídateľný partner. Keď sa niekto vyhráža clami a hovorí o ovládaní Grónska, tak strategický partner Európskej únie takto vyzerať nemôže,“ povedal.
Huliak vysvetlil aj dôvody výmeny štátnej tajomníčky. Zdôraznil, že u neho ide výlučne o dôveru. „Kto stratí moju dôveru, s tým nedokážem ďalej pracovať. Akonáhle niekto poruší pravidlá, u mňa končí,“ povedal. Dodal, že spolupráca sa skončila natrvalo. „Samozrejme, že sa s ňou definitívne ukončuje akákoľvek spolupráca. Očakávam aj jej rezignáciu zo straníckych funkcií,“ uviedol.
Tvrdí, že zostáva koaličným politikom, no odmieta bezvýhradnú poslušnosť. „Byť koaličný partner neznamená so všetkým súhlasiť a kývať hlavou, keď sa deje nespravodlivosť,“ povedal. Vzťah s Andrejom Dankom označil za neexistujúci. „Je to typ človeka, ktorý v živote nedodržal dané slovo. S takýmto človekom nekomunikujem,“ vyhlásil. Zároveň tvrdí, že má v parlamente podporu piatich poslancov, no ich mená odmietol prezradiť. „Politika je o tajnostiach a ja sa veľmi rýchlo učím,“ dodal.
Opakovane zdôrazňoval aj to, že konsolidácia verejných financií sa viac nesmie dotýkať peňaženiek bežných ľudí. Má sa podľa neho zamerať na systémové úniky. „My už nedopustíme, aby sa konsolidácia dotýkala len peňaženiek občanov Slovenskej republiky, s týmto rozhodne nesúhlasím,“ vyhlásil. Ako kľúčový problém označil vratky DPH. „Prvá koaličná rada – idem hneď so zrušením vratiek DPH, pretože je to netransparentný systém, proti ktorému sa môže ohradiť len podvodník s DPH,“ povedal. Tvrdí, že štát prichádza o obrovské sumy.
K vetovanému zákonu o hazarde Huliak opakovane zdôraznil, že cieľom bolo zvýšiť príjmy štátu, nie obmedzovať samosprávy. K neúspechu zákona dodal: „Náš dobrý úmysel dostať financie zo súkromných rúk do štátnych neuspel. Vyhral lobizmus istých finančných skupín.“
Zároveň pripustil, že zákon nemusí prejsť ani na druhýkrát. „Ak niekto nechce stovky miliónov do rozpočtu, tak asi ich netreba. Budeme hľadať iné spôsoby, ako tie peniaze z hazardu dostať pre štát.“
Najemotívnejšie vyjadrenia zazneli k Slovenskému futbalovému zväzu a jeho prezidentovi Jánovi Kováčikovi. „Rozhodne Huliak nebude hrobárom slovenského futbalu. Hrobárom slovenského futbalu je pán Kováčik,“ vyhlásil. Huliak poukázal na nepomer medzi príjmami a výsledkom hospodárenia. „Ak dnes ide do futbalu takmer 14 miliónov a ďalších 16 miliónov si zväz zarobí na sponzoroch a mediálnych právach, tak sa pýtam, ako je možné, že z tridsiatich miliónov nevie vyplácať výplaty,“ povedal. Zodpovednosť podľa neho musí byť osobná. „Ján Kováčik zlyhal ako manažér, zlyhal ako človek a mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť,“ vyhlásil. Dodal, že ministerstvo už koná. „Na základe čiastkových zistení by sme vedeli financovanie slovenského futbalu zastaviť okamžite,“ povedal. K trestnému oznámeniu uviedol: „Zatiaľ nie. Všetko ukáže kontrola hlavného kontrolóra športu. Možno to nebudem ja, kto ho podá.“