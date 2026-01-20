Pravda Správy Domáce Deň po razii u šéfky Pirátov dostal Kiss a jeho rodina vyhrážky smrťou, Finančnú správu evakuovali

Budovu finančného riaditeľstva museli evakuovať. Dôvodom sú vyhrážky prezidentovi Finančnej správy SR Jozefovi Kissovi. „Budova finančnej správy na Mierovej ulici musela byť dnes ráno evakuovaná. Neznámi páchatelia nahlásili v dvoch e-mailoch bombu,“ informovala finančná správa.

20.01.2026 09:40 , aktualizované: 10:00
Prezident finančnej správy Jozef Kiss. Foto: ,
Prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Zuzana Šubová Čítajte viac U šéfky Pirátov zasahovala polícia, Šubovú odviedli. Demokrati hovoria o pomste a Zdechovský je v šoku

Vo výhražných správach stálo: „V budove financnej spravy je bomba. Jozef Kiss financna sprava riaditel ma v aute bombu. Manzelka a deti budu zastrelene DNES.“

Na mieste je už polícia, ktorá prehľadáva priestory. „E-maily môžu súvisieť s včerajšími manipulatívnymi a nevyváženými reportážami TV Markíza, portálu Aktuality.sk a ďalších médií a účelovými dezinformáciami politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej, ktoré mohli vyvolať falošný dojem o zodpovednosti prezidenta finančnej správy za tento zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Dorčák.

Prezident FS Jozef Kiss v tejto súvislosti vyzýva médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie, ktoré môžu viesť k eskalácii napätia v spoločnosti a nezneužívali mediálny priestor na sebaprezentáciu. „Podobným útokom a vyhrážkam čelí Jozef Kiss a jeho rodina už dlhšie obdobie. Vyhrážky vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní a prezident FS ich konaniu dôveruje,“ doplnil Dorčák.

Fico o Zdechovskom a haciendách
Zdroj: FB Roberta Fica

V dome predsedníčky mimoparlamentnej Pirátskej strany – Slovensko Zuzany Šubovej zasahovala v pondelok polícia a následne bola aj zadržaná. Polícia ju po pár hodinách prepustila bez vznesenia obvinenia. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Polícia zároveň odmietla tvrdenia spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí považuje za zavádzajúce.

Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala. Demokrati poznamenali, že o týždeň mala predsedníčka Pirátov vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč, poslanec Alojz Hlina Čítajte viac Kauza haciend: Šesť projektov vyšetrujú, poslanci hovoria o "kozmetickej" kontrole, Takáč ich prirovnal k Dory
