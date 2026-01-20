Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana v Snine, cudzie zavinenie predbežne vylúčili

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, súdnolekárska pitva predbežne potvrdila, že muž zomrel v dôsledku bodnorezných poranení zápästia a krku.
„Išlo o samopoškodenie poranením ostrým bodnorezným nástrojom, nožom, pričom z doposiaľ vykonaných úkonov je možné cudzie zavinenie vylúčiť,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípad naďalej vyšetrujú.Čítajte viac Streľba na úrade v obci Chřibská: Dvaja mŕtvi vrátane strelca. Motívom boli zrejme vzťahové problémy