Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana v Snine, cudzie zavinenie predbežne vylúčili

Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s pondelkovým úmrtím 39-ročného muža, občana Holandského kráľovstva, ku ktorému došlo v centre mesta Snina.

20.01.2026 11:21
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, súdnolekárska pitva predbežne potvrdila, že muž zomrel v dôsledku bodnorezných poranení zápästia a krku.

„Išlo o samopoškodenie poranením ostrým bodnorezným nástrojom, nožom, pričom z doposiaľ vykonaných úkonov je možné cudzie zavinenie vylúčiť,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípad naďalej vyšetrujú.

