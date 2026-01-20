Seniorka z Humenného „zainvestovala“, prišla o závratnú sumu

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, seniorke vytvorili investičný účet, na ktorý postupne zasielala finančné prostriedky v presvedčení, že ide o výhodnú investíciu. „Celkovo tak zaslala viac ako 231-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová.
Humenský vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin podvodu. „V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala policajná hovorkyňa.Čítajte viac Zarobila na charite, no do basy nepôjde: Najslávnejšia talianska influencerka odchádzala zo súdu s úsmevom a dojatím