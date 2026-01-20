Pravda Správy Domáce Vážená pani predsedníčka. Fico poslal von der Leyenovej list, zverejnil jeho obsah

Vážená pani predsedníčka. Fico poslal von der Leyenovej list, zverejnil jeho obsah

Premiér Robert Fico (Smer) poslal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej list. Jeho obsah zverejnil na sociálnej sieti.

20.01.2026 14:10
Belgicko EÚ summit lídri príchod Leyenová Foto: ,
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová
debata (34)

Premiér v liste okrem iného kritizuje konkurencieschopnosť Európskej únie, vysoké ceny elektriny a dopady klimatických cieľov na strategický priemysel. Ako jednu z možností riešenia navrhuje dočasné pozastavenie uplatňovania systému emisných povoleniek.

Premiér Robert Fico upozorňuje, že Európska únia v súčasnosti nezvláda výzvy spojené s porušovaním medzinárodného práva a rozpadom globálneho poriadku. Podľa jeho slov Únia v tomto teste sily a schopností „nevychádza dobre“ a jej postoje nemajú u rozhodujúcich svetových hráčov dostatočný vplyv.

Fico z Washingtonu: Len blázon by nevyužil pripravenosť územia v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku
Video
Zdroj: FB Roberta Fica

„Éra hrubého porušovania medzinárodného práva a rozpadu svetového poriadku, v ktorej sa nachádzame, je prísnym testom sily a schopností Európskej únie. Z tohto testu žiaľ nevychádzame dobre,“ uviedol premiér v odkaze adresovanom predsedníčke Európskej komisie.

Jedným z hlavných problémov, ktoré podľa Fica oslabujú pozíciu EÚ, je alarmujúci pokles konkurencieschopnosti. Budúcnosť Únie podľa neho závisí od toho, či bude naďalej „dogmaticky trvať“ na ambicióznych klimatických cieľoch, alebo pristúpi k ich „zmysluplným redukciám“.

Ako konkrétny príklad uviedol situáciu spoločnosti Slovalco, ktorá v roku 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka na Slovensku pre vysoké ceny elektrickej energie. Firma podľa premiéra patrila medzi najmodernejšie a najekologickejšie v Európe a zabezpečovala približne 10 percent produkcie primárneho hliníka v EÚ. V prípade jej opätovného spustenia by sa výroba podľa jeho slov zvýšila takmer o 20 percent.

SR Višňové výjazdové rokovanie vláda ZAX Čítajte viac Svetový poriadok sa podľa Fica rozpadol: Chcem hovoriť s Trumpom o EÚ, Kallasová musí skončiť

Fico poukázal aj na širší európsky kontext, keď bolo podľa dostupných údajov v krátkom čase odstavených približne 1,5 milióna ton výrobných kapacít hliníka. Európa je tak pri tejto strategickej surovine odkázaná na dovoz v objeme takmer päť miliónov ton ročne.

„Kým Slovalco, a.s. pri výrobe jednej tony hliníka vyprodukovalo štyri tony emisií CO2, v krajinách, z ktorých hliník do Európy privážame, je tento dopad často až 20 ton emisií CO2 na jednu vyprodukovanú tonu hliníka,“ uviedol premiér. Zatvorením závodu podľa neho prišlo o prácu priamo 450 ľudí a nepriamo ďalších viac ako tisíc.

Premiér zároveň kritizoval Európsku komisiu za nedostatok konkrétnych riešení v oblasti cien elektriny pre strategické priemyselné odvetvia. Pripomenul, že na viacerých zasadnutiach Európskej rady bola Komisia vyzvaná, aby predložila návrhy na ich zníženie.

„Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval,“ uviedol Fico s tým, že k problému je podľa neho potrebné pristúpiť radikálne.

Ako jedno z možných riešení navrhol za Slovensko vyhlásenie štvor- až päťročných „prázdnin“ v uplatňovaní mechanizmu emisných povoleniek. Takýto krok by podľa neho výrazne pomohol oživeniu strategických priemyselných odvetví. Zároveň očakáva, že vzhľadom na rastúci tlak aj v iných členských štátoch pribudnú ďalšie alternatívy, ako riešiť extrémne vysoké ceny elektriny.

V závere premiér upozornil, že situácia v strategických priemyselných odvetviach je v jednotlivých krajinách kritickejšia, než sa môže zdať z pohľadu Bruselu. Poukázal pritom na to, že Európska únia vynaložila na podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskom viac ako 380 miliárd eur.

„Je prirodzené, že občania členských štátov Európskej únie očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť Európskej únie, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná,“ dodal premiér.

šimečka, protest Čítajte viac Šimečka: Svet sa dramaticky mení, iba Fico mlčí a pritakáva. PS chce iniciovať zasadnutie európskeho výboru

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 34 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Ursula von der Leyenová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"