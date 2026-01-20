Vážená pani predsedníčka. Fico poslal von der Leyenovej list, zverejnil jeho obsah

Premiér v liste okrem iného kritizuje konkurencieschopnosť Európskej únie, vysoké ceny elektriny a dopady klimatických cieľov na strategický priemysel. Ako jednu z možností riešenia navrhuje dočasné pozastavenie uplatňovania systému emisných povoleniek.
Premiér Robert Fico upozorňuje, že Európska únia v súčasnosti nezvláda výzvy spojené s porušovaním medzinárodného práva a rozpadom globálneho poriadku. Podľa jeho slov Únia v tomto teste sily a schopností „nevychádza dobre“ a jej postoje nemajú u rozhodujúcich svetových hráčov dostatočný vplyv.
„Éra hrubého porušovania medzinárodného práva a rozpadu svetového poriadku, v ktorej sa nachádzame, je prísnym testom sily a schopností Európskej únie. Z tohto testu žiaľ nevychádzame dobre,“ uviedol premiér v odkaze adresovanom predsedníčke Európskej komisie.
Jedným z hlavných problémov, ktoré podľa Fica oslabujú pozíciu EÚ, je alarmujúci pokles konkurencieschopnosti. Budúcnosť Únie podľa neho závisí od toho, či bude naďalej „dogmaticky trvať“ na ambicióznych klimatických cieľoch, alebo pristúpi k ich „zmysluplným redukciám“.
Ako konkrétny príklad uviedol situáciu spoločnosti Slovalco, ktorá v roku 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka na Slovensku pre vysoké ceny elektrickej energie. Firma podľa premiéra patrila medzi najmodernejšie a najekologickejšie v Európe a zabezpečovala približne 10 percent produkcie primárneho hliníka v EÚ. V prípade jej opätovného spustenia by sa výroba podľa jeho slov zvýšila takmer o 20 percent.Čítajte viac Svetový poriadok sa podľa Fica rozpadol: Chcem hovoriť s Trumpom o EÚ, Kallasová musí skončiť
Fico poukázal aj na širší európsky kontext, keď bolo podľa dostupných údajov v krátkom čase odstavených približne 1,5 milióna ton výrobných kapacít hliníka. Európa je tak pri tejto strategickej surovine odkázaná na dovoz v objeme takmer päť miliónov ton ročne.
„Kým Slovalco, a.s. pri výrobe jednej tony hliníka vyprodukovalo štyri tony emisií CO2, v krajinách, z ktorých hliník do Európy privážame, je tento dopad často až 20 ton emisií CO2 na jednu vyprodukovanú tonu hliníka,“ uviedol premiér. Zatvorením závodu podľa neho prišlo o prácu priamo 450 ľudí a nepriamo ďalších viac ako tisíc.
Premiér zároveň kritizoval Európsku komisiu za nedostatok konkrétnych riešení v oblasti cien elektriny pre strategické priemyselné odvetvia. Pripomenul, že na viacerých zasadnutiach Európskej rady bola Komisia vyzvaná, aby predložila návrhy na ich zníženie.
„Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval,“ uviedol Fico s tým, že k problému je podľa neho potrebné pristúpiť radikálne.
Ako jedno z možných riešení navrhol za Slovensko vyhlásenie štvor- až päťročných „prázdnin“ v uplatňovaní mechanizmu emisných povoleniek. Takýto krok by podľa neho výrazne pomohol oživeniu strategických priemyselných odvetví. Zároveň očakáva, že vzhľadom na rastúci tlak aj v iných členských štátoch pribudnú ďalšie alternatívy, ako riešiť extrémne vysoké ceny elektriny.
V závere premiér upozornil, že situácia v strategických priemyselných odvetviach je v jednotlivých krajinách kritickejšia, než sa môže zdať z pohľadu Bruselu. Poukázal pritom na to, že Európska únia vynaložila na podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskom viac ako 380 miliárd eur.
„Je prirodzené, že občania členských štátov Európskej únie očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť Európskej únie, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná," dodal premiér.