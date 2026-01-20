Podozrivé tendre na zdravotníctve. Visolajský vyzval Šaška, aby odvolal Lorenca

Lekárski odborári poukázali na kauzu, ktorá sa týkala výmeny vodovodného potrubia vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Verejnú súťaž na výmenu potrubia v roku 2019 vyhrala spoločnosť, v ktorej Lorenc v rokoch 2018 až 2020 sedel v dozornej rade.
„Úrad pre verejné obstarávanie neskôr rozhodol, že táto súťaž bola diskriminačná, keďže nemocnica stanovila neprimerane prísne podmienky týkajúce sa skúseností a praxe, ktoré spĺňala výlučne spoločnosť Camase. Podľa svedeckých výpovedí navyše existuje podozrenie, že výmena potrubia bola iba nafingovaná, napriek tomu, že za práce mala byť vyplatená suma takmer 5 miliónov eur s DPH. Toto podozrenie podporuje aj zistenie hygienikov z roku 2023, ktorí v potrubí, ktoré malo byť oficiálne vymenené, objavili nebezpečné baktérie Legionella, ktoré spôsobujú vážne ochorenia," priblížil Visolajský.
Podľa LOZ ide o závažnú kauzu, ktorá mohla mať vplyv na zdravie pacientov i zdravotníckeho personálu, ako aj na rozpočet nemocnice. „O to zarážajúcejšie je, že osoba, ktorá bola v čase sporného obstarávania členom dozornej rady danej spoločnosti sa po prevalení tejto kauzy stala paradoxne generálnym tajomníkom služobného úradu na ministerstve zdravotníctva, teda najvyššej úradníckej pozície na ministerstve," dodal Visolajský. Doplnil, že Generálna prokuratúra SR vo veci spornej výmeny vodovodného potrubia v trenčianskej nemocnici nariadila opätovné začatie trestného stíhania.
S Lorencovým menom sú podľa LOZ spojené aj nedávno medializované informácie o schvaľovaní podozrivých tendrov na ministerstve zdravotníctva. Lekárski odborári pripomenuli, že pri viacerých padlo trestné oznámenie a vec vyšetruje polícia.
„Akceptovanie takéhoto stavu je výsmechom verejnosti, výsmechom naším pacientom i ťažko skúšaným zdravotníkom. Tento prístup ministra i vlády podkopáva dôveru v transparentnosť a zákonnosť fungovania rezortu zdravotníctva. LOZ preto dôrazne vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby Tomáša Lorenca z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR bezodkladne odvolal a vyberal si do tímu a vedenia štátneho rezortu morálne bezúhonných ľudí," dodal Visolajský.