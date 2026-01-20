Polícia začala trestné stíhanie voči političke z vládnej koalície, čelí už aj obvineniu

Vyšetrovanie sa má podľa portálu týkať skutkov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Spolu s bývalou ministerkou a členkou predsedníctva koaličnej SNS má byť podľa dostupných informácií obvinená aj ďalšia osoba.
Bratislavská polícia potvrdila, že trestné stíhanie je vedené, bližšie detaily však neposkytla. „Zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uviedol hovorca polície Lukáš Pecek.
Zároveň zdôraznil, že vyšetrovanie ešte nebolo ukončené. „Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ doplnil Pecek.
Skončila na návrh Tarabu
Matečnú v marci minulého roka vláda odvolala z pozície štátnej tajomníčky Ministerstva životného prostredia. Návrh predložil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). „Bol to vopred prediskutovaný návrh a súvisí so zmenou organizačnej štruktúry, ktorú na ministerstve pripravujem. S pani Matečnou som pripravený profesijne spolupracovať naďalej,“ uviedol Taraba. Na ministerstve tak momentálne pôsobia dvaja štátni tajomníci, a to Filip Kuffa a Štefan Kuffa.
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) vlani priblížil, že Matečnej bude ponúknuté iné miesto, detaily však nepoznal. „Je to personálna záležitosť ministra Tarabu. On za svoje nominácie zodpovedá. Má v plnej kompetencii kedykoľvek vymenovať či odvolať štátneho tajomníka,“ podotkol.Čítajte viac Ekoaktivista Hrbáň: Taraba, Kuffovci, Matečná a Huliak páchajú na krajine obrovské škody
Na rokovaní podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka (nezávislý) dostali informáciu, že v rámci konsolidácie postačia na envirorezorte dvaja štátni tajomníci. Taktiež tvrdí, že Matečná bude zastávať iný post na ministerstve. „Ide zrejme o vnútornú dohodu,“ poznamenal Huliak.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) poukázala na to, že Matečná je členkou predsedníctva SNS. Takéto náhle odvolanie vyzerá podľa nej ako pomsta voči predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý nechcel podporiť zákony ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Výsledky práce štátnej tajomníčky nepoznáme, napriek tomu je zvláštne, že pán Taraba odvoláva práve ju,“ skonštatovala.
Demokrati ju posielali do Slovinska
Opoziční Demokrati ešte v októbri 2024 tvrdili, že koalícia chce Matečnú „odpratať“ na ambasádu do Slovinska. Podľa partaji Matečná nesie zodpovednosť za kauzu Dobytkár, týkajúcu sa korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
„Gabriela Matečná má niesť zodpovednosť za svoje zlyhania a mala by odísť, ale nie do Slovinska, ale z verejného života. Preto opakovane vyzývame pána Fica a Tarabu, aby odvolali Gabrielu Matečnú z pozície tretej, zbytočnej, štátnej tajomníčky ministerstva životného prostredia,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Zároveň Šeliga poukázal na prípad, keď Matečná ešte ako šéfka Slovenského pozemkového fondu podľa neho zbytočne zazmluvnila advokátsku kanceláriu za 1,8 milióna eur. Vec sa podľa neho týkala vypracovania vyjadrenia k dovolaniu protistrany v kauze Slanské lesy. Podľa Šeligu ním však bola poverená iná advokátka ako tá, ktorá štát v tomto spore predtým úspešne zastupovala. Opozičná strana preto podala v tejto veci trestné oznámenie pre podozrenie, že štátu vznikla škoda.