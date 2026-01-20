Progresívci chcú na brannobezpečnostný výbor zavolať ministra vnútra pre spôsob vyšetrenia Gašparovej nehody

Poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Jaroslav Spišiak si myslí, že príslušné orgány ministerstva vnútra od samého začiatku konali spôsobom, ktorý maximálne spochybňuje objektivitu objasňovania tejto dopravnej nehody. Preto sú podľa neho na mieste dôvodné podozrenia, že sa nehoda neobjasňuje nezávisle. „Z tohto dôvodu navrhnem na výbore pre obranu a bezpečnosť vykonanie poslaneckého prieskumu na príslušných orgánoch, ktoré sa nehodou Pavla Gašpara zaoberali a budú zaoberať. Taktiež navrhnem predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby podal podrobnú správu o priebehu objasňovania nehody, ktorou by vylúčil alebo potvrdil naše podozrenia,” skonštatoval Spišiak.Čítajte viac Polícia uzavrela nehodu šéfa SIS Gašpara, spis je na okresnom úrade
Členka Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová (PS) považuje za nepochopiteľné, že vyšetrovanie nehody trvalo štyri mesiace. „Verejnosť zároveň stále nevie, kto je jej vinníkom. Pavlovi Gašparovi ako verejnému funkcionárovi by malo ísť v prvom rade o objasnenie celej veci. A polícii v Nitre o to, aby nevyzerali, že niekoho silou mocou kryjú,“ zdôraznila.
Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS. Správu o výsledku objasňovania priestupku predložili príslušnému správnemu orgánu. „Až ten môže v následnom konaní rozhodnúť o vine alebo nevine podozrivého zo spáchania priestupku a v prípade potreby mu v predmetnom konaní uložiť sankciu,“ skonštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Dopravná nehoda sa stala 30. augusta v Nitre na Dobšinského ulici. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.