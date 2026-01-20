Vymenili potrubia? Nevymenili? Žilinka nariadil trestné stíhanie pre rekonštrukciu v trenčianskej nemocnici

„Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR vydala pokyn na začatie trestného stíhania v predmetnej trestnej veci. Vzhľadom na neverejné prípravné konanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla Drobová.
ICJK upozornilo v roku 2024 na podozrenia, že firma realizáciu zákazky na rekonštrukciu rozvodov vody v nemocnici za takmer päť miliónov eur nafingovala a rozvody nevymenila. Mohlo ísť o jeden z dôvodov, prečo hygienici v nemocnici objavili zvýšené množstvá baktérie legionella. Situáciu v nemocnici kritizovala aj opozícia. Centrum konštatovalo, že trenčiansky vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol.
Podľa vtedajších tvrdení trenčianskej nemocnice bola rekonštrukcia kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody zrealizovaná v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou.Čítajte viac Trenčianska nemocnica odmieta tvrdenia v súvislosti s potrubím, avizuje právne kroky