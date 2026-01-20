Pravda Správy Domáce Vymenili potrubia? Nevymenili? Žilinka nariadil trestné stíhanie pre rekonštrukciu v trenčianskej nemocnici

Vymenili potrubia? Nevymenili? Žilinka nariadil trestné stíhanie pre rekonštrukciu v trenčianskej nemocnici

Generálna prokuratúra vydala pokyn na začatie trestného stíhania pre rekonštrukciu potrubí Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa Zuzana Drobová. Na prípad upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK).

20.01.2026 16:10
debata

„Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR vydala pokyn na začatie trestného stíhania v predmetnej trestnej veci. Vzhľadom na neverejné prípravné konanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla Drobová.

Fico a Žilinka mali v parlamente ostrú výmenu názorov o Bombicovi
Video
Premiér Robert Fico a generálny prokurátor Maroš Žilinka mali v parlamente ostrú výmenu názorov k Bombicovi (Dannymu Kollárovi). / Zdroj: FB

ICJK upozornilo v roku 2024 na podozrenia, že firma realizáciu zákazky na rekonštrukciu rozvodov vody v nemocnici za takmer päť miliónov eur nafingovala a rozvody nevymenila. Mohlo ísť o jeden z dôvodov, prečo hygienici v nemocnici objavili zvýšené množstvá baktérie legionella. Situáciu v nemocnici kritizovala aj opozícia. Centrum konštatovalo, že trenčiansky vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol.

Podľa vtedajších tvrdení trenčianskej nemocnice bola rekonštrukcia kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody zrealizovaná v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou.

Trenčín / Nemocnica / Fakultná nemocnica / Čítajte viac Trenčianska nemocnica odmieta tvrdenia v súvislosti s potrubím, avizuje právne kroky
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Generálna prokuratúra #Fakultná nemocnica Trenčín
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"